Chennai Corporation planeja mais projetos de embelezamento em viadutos

Actualmente não existe contrato para a manutenção destas áreas verdes e esta é feita com fundos da RSC, afirma um responsável do departamento de Pontes. | Crédito da foto: FOTO DO ARQUIVO

A Greater Chennai Corporation planeja embelezar espaços sob vários viadutos, incluindo Doveton, Kalaivanar, Peters Road – Conronsmith Road, Rangarajapuram e Vyasarpadi. No entanto, as paredes verdes existentes sob viadutos como a Ponte Murasoli Maran e a Ponte Kotturpuram continuam negligenciadas, com os departamentos de Pontes e Parques alegando falta de financiamento.

“O viaduto perto de Vani Mahal em T.Nagar e aquele em Mowbrays Road, Alwarpet são vistos com plantas secas. Além de entulhos e lixo despejados ilegalmente, também há estacionamentos bagunçados sob essas pontes. As pessoas estão cientes dos regulamentos, mas ignoram-nos devido à falta de acção rigorosa por parte dos funcionários”, disse Somasundaram R., um residente de Alwarpet.

B. Ilango, consultor paisagista, afirma que o conceito de jardins verticais está na moda há alguns anos, mas a manutenção é complicada mesmo para jardins privados. Citando as plantas secas sob a ponte Kotturpuram e o viaduto de Adyar, ele sugeriu: “Para estas plantas há apenas luz solar oblíqua. É por isso que eles precisam de cuidados contínuos. Para jardins verticais no calor de Chennai, escolha plantas resistentes ao calor. Se nenhum deles for adequado, considere brotos de bambu menores, palmeiras arecas ou capim-limão, pois ajudam a reduzir o monóxido de carbono gerado pelos veículos. Essas opções também são duráveis ​​e econômicas.”

Um responsável do departamento de Pontes disse que actualmente não existe contrato para a manutenção destas áreas verdes e que isso está a ser feito com fundos da RSC. As empreiteiras firmaram parceria para manutenção por apenas três meses após a instalação dos jardins verticais. “Ultimamente não tem havido financiamento das empresas, por isso a manutenção foi afetada. “As autoridades informaram as autoridades zonais e o departamento de Parques, mas as instalações não foram removidas nem as plantas substituídas”, disse ele.

Acrescentou que os novos projectos nos outros viadutos foram implementados pelo departamento de Projectos Especiais para melhorar os percursos pedonais e reduzir o despejo de entulhos sob os viadutos.

Planos de embelezamento

A Greater Chennai Corporation (GCC) lançou um projeto para embelezar espaços sob cinco viadutos – Doveton, Kalaivanar, Peters Road Conronsmith Road, Rangarajapuram e Vyasarpadi.

O projeto inclui paisagismo, vigilância CCTV e melhoria da iluminação solar. As características incluem trilhas, plantações ornamentais, bancos e possíveis áreas de lazer abertas ou academias, disse um funcionário do Departamento de Parques.

O orçamento do projeto para o viaduto Kalaivanar é de Rs 3,74 milhões, o viaduto Doveton é de Rs 3,25 milhões e o Rangarajapuram ROB é de Rs 2,53 milhões. O CCG espera concluir estes projetos dentro de um ano.

O projecto prevê a construção de canteiros verdes com dimensões que variam entre 1,5 metros e 3 metros de largura dependendo do espaço, disse um responsável. “Os jardins verticais utilizarão molduras modulares e sistemas de irrigação automatizados. Serão construídos caminhos de concreto com 2 a 3 metros de largura para acesso de pedestres. Serão implementados sistemas de drenagem para evitar alagamentos”, de acordo com um funcionário do GCC.