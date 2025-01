Chennai Corporation planeja tornar um distrito livre de contêineres

Após reclamações públicas sobre lixeiras danificadas e transbordando em toda a cidade, a Greater Chennai Corporation (GCC) está elaborando um plano para tornar um distrito sem lixeiras.

Como o órgão cívico lançou recentemente concursos para adquirir mais de 1.000 novos contentores e reparar os partidos em toda a cidade, a visão de tornar toda a cidade livre de contentores, através de 100% de segregação de resíduos na fonte e 100% de cobertura de recolha, conforme sugerido no GCC relatório Projeto do Plano de Ação Climática da Cidade (CCAP), 2022: parece implausível, um alto funcionário estadual.

Embora a prefeita R. Priya, em seus anúncios orçamentários para o exercício financeiro de 2024-25, tenha dito que o GCC teria como objetivo uma Chennai sem contêineres, nenhuma instrução foi recebida a esse respeito até o momento, disseram altos funcionários da Gestão de Resíduos Sólidos. departamento. “Apenas a terceirização 100% pode reduzir o dumping aberto e aproximar a cidade da eliminação dos contêineres”, disse um funcionário.

Segundo o GCC, as suas 15 zonas geram cerca de 5.000 resíduos indiferenciados por dia, que são recolhidos nos dois aterros de Perungudi (recebendo entre 2.300 e 2.500 toneladas diárias) e Kodungaiyur (3.000 toneladas).

‘O dumping aberto é um problema constante’

Ravi Kumar, um ativista social de 52 anos, disse que o despejo a céu aberto e a queima de lixo são problemas constantes, especialmente em Sowcarpet, Royapuram e ao longo do rio Cooum, perto da ponte Napier e da Wall Tax Road. Ele disse que áreas como a Colônia GKM em Kolathur e locais vazios perto de Villivakkam MRTS costumam ter montes de resíduos. Embora exista recolha porta-a-porta, áreas não geridas, como massas de água e terrenos baldios, continuam vulneráveis.

“As autoridades normalmente respondem apenas quando notificadas, e não de forma proativa. O governo precisa criar consciência. Sem contêineres o problema pode piorar”, afirmou. Problemas semelhantes foram observados perto do lago Velachery e em Saidapet, perto do rio Adyar.

Dilli Babu, de Tondiarpet, afirmou que as câmaras CCTV colocadas onde o GCC tinha afixado cartazes alertando contra o despejo a céu aberto não estavam a funcionar e, portanto, as pessoas continuaram a deitar resíduos ao ar livre. Isso dificultou as coisas para os pedestres.

Segregação de resíduos

Moradores de áreas como a rua Bharathiyar, a estrada Thiruvalluvar no distrito 200 e Adyar Kasturiba Nagar levantaram preocupações sobre lixeiras danificadas, lixo não removido e canos de esgoto entupidos devido ao acúmulo de resíduos, levando à reprodução de mosquitos e aumentando a ameaça de cães vadios.

Um trabalhador conservacionista do Distrito 50, onde o GCC realiza a gestão de resíduos sólidos, disse que a maioria das famílias separa os resíduos, mas aqueles que não o fazem e as lojas de beira de estrada descartam-nos ao ar livre. “O momento dos festivais Bhogi e Aayudha Puja é um pesadelo. A maior parte dos papéis, pequenas garrafas plásticas e absorventes higiênicos são jogados perto de corpos d’água. Nenhuma quantidade de consciência funciona com algumas pessoas. “Isso foi levantado com altos funcionários, mas não houve mudanças”, disse ele.

Um gerente zonal assistente da Urbaser Sumeet, uma das empresas privadas associadas ao GCC para coleta de resíduos, disse que os geradores de resíduos a granel (comerciais e residenciais) são os maiores contribuintes para o dumping aberto, apesar de o GCC impor multas periódicas sobre eles e ter câmeras de CFTV instaladas.

O GCC realizou campanhas de limpeza em toda a cidade, removendo 38 toneladas de resíduos de 1.363 pontos de ônibus em 30 de dezembro de 2024. A operação, envolvendo 3.300 trabalhadores, coletou 21,85 toneladas de resíduos domésticos, 17,02 toneladas de entulhos de construção, 3.954 cartazes não autorizados e 120 banners. Em 3 de janeiro de 2025, uma campanha semelhante em 203 cemitérios removeu 159,16 toneladas de resíduos, incluindo 93,38 toneladas de resíduos gerais e 65,78 toneladas de entulhos de construção, além de 666 arbustos crescidos.