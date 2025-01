Chennai Metro Rail conclui quase 70% do trabalho da estação entre Poonamallee e Porur

O projeto Chennai Metro Rail Fase II está ganhando impulso, já que quase 70 por cento das obras de construção da estação entre Poonamallee e Porur foram concluídas.

O trabalho no projeto de fase II começou em novembro de 2020. Com um custo estimado de ₹63.246 crore, os passageiros do metrô aguardam o projeto de fase II, que propõe fornecer mobilidade contínua nas áreas densamente povoadas da cidade.

O projeto da Fase II de 118,9 km projetado com três corredores – Madhavaram para SIPCOT (Corredor 3), Farol para Poonamallee (Corredor 4) e Madhavaram para Sholinganallur (Corredor 5) – será inaugurado em várias etapas. Os passageiros poderão viajar primeiro entre Poonamallee e Porur (trecho do Corredor 4), e esse trecho de 9 km está previsto para ser lançado em dezembro deste ano.

Representação artística de uma estação no corredor 4 | Crédito da foto: Arranjo Especial

De acordo com funcionários da Chennai Metro Rail Limited (CMRL), embora mais de 90 por cento das obras do viaduto tenham sido concluídas, quase 70 por cento das obras da estação foram realizadas até agora entre Poonamallee e Porur.

“A maior parte das obras civis já foi concluída. Devemos conseguir terminar o trabalho restante em mais 4-5 meses. A instalação de vários sistemas foi iniciada. Elevadores e escadas rolantes já chegaram às estações e os empreiteiros começarão a repará-los em breve. Da mesma forma, estão sendo realizadas obras de via e catenária no viaduto. Os únicos desafios e atrasos que enfrentamos estão nas estações Karayanchavadi e Kumananchavadi, mas estamos a tentar acelerar o trabalho”, disse um responsável.

Mudanças no projeto fase II

Em comparação com o projeto da fase I, o Chennai Metro Rail implementou algumas mudanças no projeto da fase II, no que diz respeito ao tamanho da estação e à sua construção. O tamanho da estação foi reduzido para minimizar a aquisição de terrenos e o comprimento da estação foi reduzido de 230 metros para 140 metros. Da mesma forma, enquanto as estações da fase I foram construídas com quatro pontos de entrada/saída, no projeto da fase II foram reduzidas a dois.

“Outra característica importante é que na construção do viaduto utilizamos ao máximo estruturas pré-fabricadas. Isso nos ajudará a realizar rapidamente os trabalhos de construção. Desde topos de pilares, vigas em U, vigas em I até braços de pilares em consola, foram utilizadas estruturas pré-fabricadas em vários aspectos”, disse o responsável.