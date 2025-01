Chiara Ferragni para Judden Fraud. Influência: “É uma acusação injusta”

O promotor de Milan enviou a tribunal com intimação direta Chiara Ferragni Para a história da suposta fraude de Pandoro “Pink Christmas” e para ovos de chocolate. Ele anunciou isso pela defesa das influências que comentam “sem crime”.

“Sinceramente, acreditava que não era necessário celebrar um tribunal que provaria que eu nunca havia traído ninguém. Infelizmente, terei que viver com essa acusação novamente, que considero emergir minha inocência absoluta ”. Dessa forma, Chiara Ferragni comenta na nota, a decisão do escritório do promotor de marcá -lo nos processos judiciais no caso de Pandori e ovos de chocolate.

“Eu moro juntos para ainda, quem sabe quanto com essa acusação, que considero completamente injusta, pesa sobre mim e por salto, minha família e as pessoas com quem trabalho. Estou de alguma forma equilibrado e ainda mais determinado, certamente que minha inocência será totalmente comprovada ”, acrescentou a influência.

“Continuamos firmemente convencidos de que essa história não tem significado criminal e que todo perfil controverso já foi resolvido e resolvido antes da AGCM”. Então, na nota, os advogados Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Ban depois de saber que o promotor emitiu o decreto de seu cliente no caso de Pandori e Chocolate.

“A interlocução não teve o resultado necessário com os promotores e o promotor favoreceu a delegação ao juiz de audiência sobre todas as decisões, embora exista uma óbvia ausência de crime e falta de condições – apoia advogados – advogados de apoio – advogados de apoio – advogados de apoio – apoio Advogados – Advogados de apoio – Apoio a advogados – Apoio a advogados – Apoio a advogados – apoio a advogados – apoio a advogados – apoio a advogados – apoio a advogados – para apoiar advogados no tribunal certamente reconhecerá a inocência de nossa assistência que iremos enfrentar calmamente ”.

Ele será aberto em 23 de setembro antes da terceira parte do Tribunal de Justiça em Milão, da composição monocromática, da audiência pré -Battical para Chiara Ferragni e outras pessoas que enviaram promotores ao tribunal no Pandoro “Pink Christmas” e ovos chocolices de doces insultos . As pessoas influentes co-aflitadas para quem Cristian Barilli e Eugenio Fusco assinaram um regulamento direto na citação são seu ex-Fabio Damato, Alessandra Balocco, CEO Cechlergery Company e Francesco Canillo

Case Ferragni, PM também refere os consumidores como testemunhas



Existem também 8 consumidores que comprariam produtos patrocinados por Chiara Ferragni e dois representantes da Associação, a Associação de Rádio Televerevis e Serviços de Consumidores, que os promotores descreveram como “pessoas informadas dos fatos” e, portanto, como testemunhas no procedimento contra a influência e três Os defensores dos co -apoios em casos Pandoro e ovos de chocolate supostamente enganosos anúncios mascarados com operações de caridade. Lê no decreto da convocação focada no julgamento, que, no entanto, não indica “pessoas ofendidas” também porque os codacons chegaram a um acordo com Ferragni. No geral, Eugenio Fusco e o promotor Cristian Barilli no decreto da convocação ordenaram a julgar, que Porta Ferragni e outros na audiência antes de Prebatta em 23 de setembro em frente ao juiz da terceira seção criminal em Milão indicaram 27 testemunhas. Especialmente seis unidades de polícia financeira econômica dos investigadores de GDF em Milão, que conduziram uma investigação, e quatro bari GDF em relação ao capítulo de ovos de Páscoa da cerealidade. Em seguida, outros sete textos, incluindo pessoas da equipe de Ferragni e já na investigação, e que terão que relatar “Gênesis e desenvolvimento – leituras – sobre a campanha promocional do produto”, “relações entre empresas envolvidas”, “solicitações recebidas” e em em “Decisões sobre suas empresas relevantes”. No entanto, dez testemunhas, incluindo oito compradores, terão que falar sobre as compras e o impacto da “comunicação relativa às atividades de caridade na decisão de compra”. Após uma audiência preliminar, o juiz será um tipo de exame em frente ao tribunal para decidir se o processo judicial será pago pelo réu, incluindo o ex -colaborador Ferragni, Fabio Damato, Alessandra Balocco, administrador, administrador do delegado de Piedmontes e Francesco Cannillo, presidente da Cerealia-ID. As acusações de infestação no regulamento são fraudes por fraude agravante já contida no fechamento da investigação de outubro passado. Então, no final de dezembro, houve um acordo entre Ferragni e Kodesama, que apresentou uma queixa que desencadeou a investigação. Um trabalhador influente não apenas decidiu compensar os consumidores que se voltaram para uma associação com 150 euros, mas também doou 200.000 euros para a caridade de um assunto dedicado ao apoio e proteção das vítimas de violência. Assim, Kodakons cancelou as queixas e não ficou mais ofendido.

