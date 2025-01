Chicago Med, temporada 10, episódio 11, data de lançamento, hora e onde assistir online

Os espectadores estão curiosos para saber data e hora de lançamento para Chicago Med Temporada 10, Episódio 11. Espera-se que o novo episódio se concentre em vários cirurgiões trabalhando para separar gêmeos siameses. Em outro lugar, as coisas tomam um rumo interessante quando alguém do passado de Asher volta à sua vida.

Aqui estão todos os detalhes sobre a data e hora de lançamento do próximo episódio.

A data de lançamento do próximo episódio está agendada para quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 20h ET e às 17h PT.

Confira na tabela de referência abaixo a data de lançamento e horários do próximo episódio de acordo com os diferentes fusos horários.

fuso horário Data de lançamento Hora de lançamento Horário do Leste (EUA) 22 de janeiro de 2025 20h Horário do Pacífico (EUA) 22 de janeiro de 2025 17h Hora Central (EUA) 22 de janeiro de 2025 19h Horário de verão britânico (Reino Unido) 23 de janeiro de 2025 2 da manhã

Onde assistir Chicago Med, temporada 10, episódio 11 online?

Você pode assistir ao episódio 11 da 10ª temporada do Chicago Med online na NBC e no Peacock no dia seguinte.

Peacock é uma plataforma de streaming da NBCUniversal que apresenta uma extensa biblioteca de filmes e programas de TV populares, incluindo originais e programas da NBC e Bravo. Os espectadores devem observar que a plataforma não oferece um teste gratuito no momento.

Sobre o que é a 10ª temporada do Chicago Med?

A 10ª temporada do Chicago Med continua a se concentrar na equipe, incluindo médicos e enfermeiras, do Gaffney Chicago Medical Center. Eles enfrentam desafios significativos após o fechamento de um hospital próximo, causando um aumento no número de pacientes.

Entretanto, o departamento de emergência, sob a liderança de Sharon Goodwin, deve adaptar-se rapidamente à medida que enfrenta um evento de vítimas em massa devido ao naufrágio de um navio de passageiros que sobrecarrega os seus recursos. A série também traz momentos de crossover com personagens de Chicago Fire e Chicago PD.