Chicago PD, temporada 12, episódio 11, data de lançamento, hora e onde assistir online

Ele data e hora de lançamento para Episódio 11 de Chicago PD Temporada 12 foram anunciados oficialmente. Os espectadores podem mergulhar no programa com informações de streaming para determinar quando ele estará disponível para assistir nos fusos horários dos EUA e do Reino Unido.

Esta série dramática processual investiga os desafios enfrentados pela Unidade de Inteligência do Departamento de Polícia de Chicago, liderada pelo sargento. Hank Voight. Juntos, eles enfrentam os crimes mais difíceis da cidade. À medida que procuram a verdade, Voight também deve navegar pelo cenário em mudança do sistema de justiça criminal.

A data de lançamento do próximo episódio é 29 de janeiro de 2025, enquanto o horário de lançamento é 22h ET e 19h PT.

Para obter informações adicionais, consulte a tabela a seguir, que especifica datas e horários de lançamento em vários fusos horários:

fuso horário Data de lançamento Hora de lançamento Horário do Leste (EUA) 29 de janeiro de 2025 22h Horário do Pacífico (EUA) 29 de janeiro de 2025 19h Hora Central (EUA) 29 de janeiro de 2025 21h Horário de verão britânico (Reino Unido) 30 de janeiro de 2025 4h

Onde assistir Chicago PD, temporada 12, episódio 11

Você pode assistir ao episódio 11 da 12ª temporada do Chicago PD na NBC e também no Peacock no dia seguinte.

O episódio irá ao ar exclusivamente na NBC e poderá ser transmitido no dia seguinte à exibição no Peacock. Os espectadores também precisam de uma assinatura para assistir ao programa na plataforma de streaming. O plano Peacock Premium está disponível por US$ 7,99 por mês.

Sobre o que é a 12ª temporada do Departamento de Polícia de Chicago?

Na 12ª temporada, a Unidade de Inteligência, liderada pelo durão Sargento Hank Voight, aborda os casos mais difíceis da cidade usando táticas pouco ortodoxas. À medida que também enfrentam desafios como o tráfico de drogas e a criminalidade violenta, a dinâmica da equipa muda e os membros fazem sacrifícios pessoais por um bem maior. Além disso, a última temporada explora as dificuldades para equilibrar as pressões policiais com dilemas éticos e confiança da comunidade.

O elenco inclui Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Marina Squerciati, Benjamin Levy Aguilar, Amy Morton, Patrick John Flueger e Toya Turner.