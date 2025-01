Chiefs tomam decisão sobre descansar jogadores para o confronto da semana 18 contra o Broncos

Com o primeiro lugar na AFC já garantido, o técnico do Kansas City Chiefs, Andy Reid, tomou uma decisão relativamente fácil antes da final da temporada regular de seu time contra o Denver Broncos.

Na quarta-feira, Reid foi questionado sobre quais são seus planos em relação aos titulares para o jogo de domingo. Os Chiefs conquistaram a primeira vaga geral nos playoffs da AFC graças à vitória por 29 a 10 sobre o Pittsburgh Steelers no dia de Natal. Reid confirmou que vários titulares terão dia de folga, incluindo quarterback e três vezes Super Bowl MVP Patrick Mahomes.

“Não foi uma decisão difícil” Reid disse. “Já passei por isso antes… Isso dá aos outros caras uma chance de crescer.”

A decisão de Reid afetará diversas franquias. Os Broncos precisam de uma vitória para se classificar para os playoffs pela primeira vez desde 2015. Os Dolphins precisam de uma derrota dos Broncos e uma vitória sobre os Jets na semana 18 para chegar aos playoffs. Os Bengals precisam vencer os Steelers e também precisam que os Broncos e Dolphins percam seus respectivos jogos.

A decisão de Reid é obviamente compreensível, mas contrasta fortemente com o que o técnico do Hall da Fama, John Madden, fez no final da temporada de 1976, quando seus Raiders receberam o Bengals com o primeiro lugar já garantido. Uma vitória do Bengals teria colocado o Cincinnati nos playoffs e eliminado o Steelers, que havia derrotado os Raiders nos dois jogos anteriores do Campeonato AFC.

Apesar da perspectiva de ajudar a eliminar seu maior rival, Madden jogou com seus titulares, que derrotaram o Bengals e deram aos Steelers uma vaga nos playoffs. A decisão não assombrou Madden. Foi exatamente o oposto, já que os Raiders destronaram os Steelers no jogo pelo título da AFC daquele ano, a caminho da primeira vitória da franquia. Super Bowl ganho.

“Essa é a pior coisa que você pode dizer sobre alguém: que ele perdeu de propósito.” Madden disse uma vez em um NFL Filmes documentários. “Só pelo bem da organização, só pelo bem do futebol, só pelo bem do que é certo, você tem que vencer.”

É exatamente isso que os Chiefs tentarão fazer no domingo, mas não sem Mahomes e alguns de seus outros jogadores importantes.