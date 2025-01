China Breakthrough Ap App Runs Meme Fest

O novo aplicativo chinês de AI Deepseek adotou tempestades de mídia social, tornando -se um dos personagens de meme mais populares para X de seu lançamento na semana passada. As fotos com o assistente se tornaram virais, incentivadas por discussões sobre o sucesso penetrante do aplicativo e sua influência no setor de tecnologia global.

O rápido aumento nas startups já enviou ondas de choque por meio de estoques tecnológicos devido à crescente percepção de que uma aplicação econômica poderia minar o domínio dos EUA no setor de IA. Deepseek alegou que ele criou seu mais recente modelo de IA para uma fração de produtos semelhantes por empresas rivais dos EUA.

Como resultado, Nasdaq, o índice composto caiu 3,1%na segunda -feira, o S&P 500 caiu 1,5%, e a Nvidia, a principal fabricante americana de chips, foi complexa como a empresa mais respeitada do mundo em público.

Desenvolvido por uma sede de startups em Hangzhou, o mais recente produto Deepseek foi publicado em 20 de janeiro e apreendeu o Openai Chatgpt como o programa de App Store da App mais popular em alguns dias. A popularidade do aplicativo aumentou tão rapidamente que resultou na Deepseek para sair da rede e proibir novos registros várias vezes na semana passada.

Os usuários da Internet comentaram rapidamente e ilustraram uma ascensão meteórica em um aplicativo Metema. Alguns usuários zombaram do ChatGPT por perder uma coroa do recém -chegado …

Deepseek AI: Revolução do código aberto da China 🇨🇳Deepseek Ai realmente abalou o mundo da IA! 🌍 Este projeto da China obriga os investidores a reexaminar os valores celestes de muitos empreendimentos de IA. Por que? Deepseek provou que o desempenho excepcional pode chegar a … pic.twitter.com/cjud75xgld – Triet 🙂 🔥 (@Trzz1412) 27 de janeiro de 2025

Outros Deepseek mostraram outro estágio no rival da inteligência artificial dos EUA …

Inteligência artificial chinesa #DeepseekAlterar a equação da inteligência global e remoção #Chatgpt American • Começou uma empresa #Deep_sik Os chineses são um aplicativo de inteligência artificial que compete com os principais aplicativos americanos como “Chat GBT”, com um preço baixo que ameaça dominar as empresas americanas.#Deepseeekr1#Depseekaipic.twitter.com/vcru2qfbec – Ansar Deus 𓂆 𝐀𝐧𝐬𝐚𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐀𝐧𝐬𝐚𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐀𝐧𝐬𝐚𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚𝐡 (@Sarallah_1111) 28 de janeiro de 2025

Alguns zombaram da Europa por perder todo o hype da IA.

Mais usuários ridicularizaram a reação do mercado ao rápido sucesso do aplicativo.

Alguns usuários – que obviamente já estavam brincando com o novo assistente – notaram algumas de suas deficiências.

E outros simplesmente compartilharam suas emoções …

As discussões na Internet também tocaram as forças da Deepseek em comparação com os concorrentes e as implicações distantes da nova tecnologia de IA. Em suma, a maioria das postagens estabeleceu o lançamento da Deepseek como uma coisa boa, capaz de estimular o desenvolvimento da IA ​​- que muitos disseram que ainda é um pouco deficiente, apesar dos inúmeros avanços.