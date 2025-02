China, Canadá e México respondem aos deveres de Trump. Pequim: Sem vencedor

O China “É firmemente contra” 10% dos deveres que o presidente dos EUA, Donald Trump, decide importar na China e garante a aceitação de “contramedidas correspondentes”. Isso foi anunciado pelo Ministério do Comércio de Pequim.

Os EUA “ordenaram outra taxa de 10% sobre as importações chinesas para pretextos do problema de fenanil: a China está evoluindo e se opondo firmemente a essa etapa e aceitando as contramedidas necessárias para defender seus direitos e interesses legítimos”. É isso que um porta -voz dos Estados de Relações Exteriores em Pequim.

A China “é um dos países mais difíceis do mundo na luta contra o tráfico de drogas, tanto em termos de política quanto em termos de implementação”. É um porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da acusação do presidente dos EUA, Donald Trump, que decidiu dar o dever de “China, México e Canadá antes de sua responsabilidade por drogas venenosas imparáveis ​​nos estados unidos”, referindo -se a fenanil, os mais poderosos A heroína de drogas mata milhões de americanos. “O fentanil é um problema para os EUA: a China no espírito da humanidade e do bem fornecerá uma resposta americana ao problema de apoio”.

Il Canadá Ele armazena taxas de bens americanos de terça -feira como retaliação para os anunciados anteriormente pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O primeiro -ministro Justin Trudeau disse isso.

Vamos impor uma “tarefas aduaneiras de 25% nos produtos dos EUA um total de US $ 155 bilhões” (102 bilhões de euros), chefiou o governo de Ottawa.

A primeira rodada de taxas afeta os bens americanos no valor de US $ 30 bilhões na terça -feira, seguidos por outros produtos para produtos para 125 bilhões em três semanas. “Definitivamente, não estamos procurando escalada, mas defenderemos o Canadá, os canadenses e o emprego canadense”, disse Trudeau.

As taxas serão aplicadas a “produtos diários” como cerveja, vinho, frutas, legumes, eletrodomésticos, madeira, plástico e “muito mais”, disse a estréia canadense.

Trudeau, portanto, enfatizou que o conflito comercial terá “consequências reais” para os canadenses, mas também para os americanos, incluindo perda de empregos, custos mais altos de alimentos e gasolina, fechamento potencial de corridas de montagem automotiva e acesso de nicholas, potássio, urânio, canadense, aço canadense e alumínio.

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum condenou as acusações de seu colega americano Donald Trump, segundo o qual o governo da cidade da cidade México Ele teria associado o tráfico de drogas e anunciaria a imposição de deveres nos Estados Unidos como retaliação aos anunciados anteriormente pelo presidente dos EUA.

“Recusamos categoricamente a difamar a Casa Branca que acusa o governo mexicano de ter uma aliança com organizações criminosas”, escreveu Sheinbaum sobre X, que fala sobre outras “medidas aduaneiras” contra Washington.

O presidente mexicano, por sua vez, acusou o fabricante de negociações de armas dos Estados Unidos com “esses grupos criminais” no México. Sheinbaum enfatizou que seu governo havia confiscado “40 toneladas de drogas em quatro meses, incluindo 20.000 doses de fenanil”.

Ele então convidou o governo e as agências oficiais dos EUA a “combater as vendas de drogas nas ruas de capitais que não ganham e lavando dinheiro”. No entanto, o presidente México também propôs Trump para criar um “grupo de trabalho com nossas melhores equipes de saúde e segurança pública”.

“Não se trata de armazenar tarefas aduaneiras que encontramos problemas, mas estamos conversando e discando, como fizemos nas últimas semanas, com seu Ministério das Relações Exteriores para lidar com o fenômeno da migração; No nosso caso, em conformidade com os direitos humanos ”, acrescentou”, acrescentou Sheinbaum.

Ontem:

Trump assinou uma ordem executiva para impor 25% do Canadá e México e 10% contra a China. A energia canadense será tributada em 10%. A Casa Branca relata. “As medidas de hoje são essenciais de que a China, o México e o Canadá não parem a onda de drogas venenosas nos Estados Unidos antes de sua responsabilidade”, diz o X White X no X com referência ao fenanil, a droga mais forte da heroína que matou milhões de pessoas nos EUA.

Depois de assinar a ordem dos deveres de Trump, ele acusou o México de “alianças com marcas de drogas”.

“Durante a campanha eleitoral, prometi aos americanos protegê -los do fluxo de migrantes e drogas ilegais. É meu dever e eles votaram em uma avalanche ”. Trump escreveu nas mídias sociais.

De aço a drogas a gás e petróleo. A guerra com os deveres de Donald Trump começou: primeiro contra os vizinhos dos Estados Unidos e do oponente chinês, mas em breve, de acordo com as ameaças do presidente dos EUA, também poderiam ser eliminadas contra a União Europeia, que está pronta para “defender “. As medidas que estão “preocupadas” também são admitidas pelo Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti, que exorta a UE a “introduzir ferramentas para a produção de defesa na Europa e na Itália”, cujo risco é “as competições asiáticas e americanas esmagadas. Por exemplo, “o uso inteligente da tributação ambiental, que era um objetivo sensacional para toda a indústria automotiva”.

Após as ameaças renovadas do presidente dos EUA, impondo deveres em resposta ao tratamento comercial injusto dos aliados no exterior respondeu ao porta -voz da Comissão Europeia de que “a UE permanecerá fiel a seus princípios e estará pronta para defender seus interesses legítimos, se necessário” . O porta -voz atraiu o cargo expresso nos últimos dias pela Presidente Ursula von der Leyen e pelo Comissário da UE para o comércio, Maros Sefcovic, enfatizando a fortaleza da Europa diante de possíveis medidas protecionistas. É certo que a iniciativa de Trump chegou ;; Mais importante. De fato, de acordo com o banco de dados do Monitor de Dados de Negócios em 2023, as importações de bens dos EUA da UE, Canadá, México e China foram de US $ 1,9 trilhão, cerca de 60% do total.

Apesar da oposição dos investidores e da Red Wall Street, Trump prometeu que, a partir de 1 de fevereiro e 10%, ele economizará 25% do Canadá e do México.

O comandante era bastante vago sobre a propriedade que será tributada e conversada com jornalistas em um estudo oval que incluía uma lista que inclui aço, alumínio, cobre, produtos farmacêuticos, medicamentos, mas também microchips, mas também microcrochips, gás e óleo no Segundo momento, a partir de 18 de fevereiro. O fato é que os impostos sobre a importação desses países terão peso nos bolsos dos americanos que, de acordo com o estudo da Universidade de Yale, se refletem em US $ 1.300 gastos familiares adicionais adicionais. “Os americanos vão entender”, ele está convencido por Donald, segundo a qual sua política “será mais rica”. Para o Wall Street Journal, esta é uma “guerra comercial estúpida na história” que diminuirá a economia americana na última análise. No Escritório Editorial do Conselho de Administração do Jornal Econômico, é particularmente criticado pelo armazenamento de taxas mais altas para os vizinhos dos Estados Unidos em comparação com aqueles que são contra a China. “Os notórios oponentes americanos … O México e o Canadá serão afetados por 25%dos impostos, enquanto a China, um oponente real, 10%. Mas pode ser fatal ser seu namorado ”, ele lê. Mas Pequim está atacando o conselho editorial: “A guerra comercial de Trump não faz sentido e a economia dos Estados Unidos será menos competitiva”.

E enquanto o México e Pequim ficaram em silêncio, apesar de já ter preparado seus deveres em resposta ao americano, o Canadá respondeu com irritação com o candidato de estréia que acusou o presidente de ser “bullying”.

Mark Carryy falou exclusivamente no BBBC Newsnight e alertou que seu país “responde, dólar por dólar, por taxas americanas”.

Enquanto isso, Trump tomou outra decisão indicativa de liderança de que ele quer dar sua política econômica: a libertação do diretor do Escritório de Proteção ao Consumidor, Rohit Chopra, apesar de seu mandato expirar em 2026.

O New York Times relata isso. O chefe de uma agência que protege os bancos e ambos os clientes foi a Chopra Trn do lado de Wall Street para uma abordagem agressiva na aplicação de leis de proteção ao consumidor e na definição de novas regras. Em sua rotatividade de vida, havia uma misericórdia de que em 2022 Wells Fargo foi forçado a pagar US $ 2 bilhões a Frank aos clientes.

Reprodução reservada © Copyright ANSA