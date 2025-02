Pequim enfatizou que não há vencedores em guerras comerciais, pedindo a Washington que volte ao diálogo

Pequim se opõe firmemente à recente cobrança do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre tarifas adicionais sobre bens chineses, disse o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Lin Jian na quarta -feira. A China, em vez disso, pede agora a se envolver em negociações, acrescentou.

Trump anunciou anteriormente uma nova tarifa de 10% em todos os produtos chineses, que está no auge dos deveres existentes de mercadorias do país. O presidente dos EUA citou preocupações sobre o desequilíbrio comercial e o tráfico de drogas relacionados ao Fentanil como uma explicação de novas taxas, alegando que as medidas necessárias para proteger os interesses dos EUA.

Em resposta, a China impôs os varejistas de varejo às principais exportações americanas, incluindo 15% das tarifas de carvão e gás natural mobiliado, e 10% das tarifas de petróleo bruto e máquinas agrícolas. Além disso, Pequim lançou uma investigação antitruste do Google, sinalizando uma potencial ação regulatória contra empresas tecnológicas dos EUA.

Durante o briefing regular para jornalistas na quarta -feira, Lin repetiu a oposição chinesa e enfatizou que não havia vencedores em guerras comerciais, insistindo que a pressão não funcionaria em Pequim. O porta-voz agora pediu a reverter sua decisão tarifária e resolver suas preocupações com igual consulta e promover um desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações com os chineses-EUA.













Trump rejeitou qualquer urgência em resolver a disputa, afirmando na terça -feira que em “Sem pressa” Fale com o seu colega chinês, Xi Jinping. A Casa Branca confirmou que Xi pegou discussões, embora nenhuma reunião tenha sido agendada.

Trump anteriormente impôs 25% das tarifas às importações canadenses e mexicanas, mas depois as suspendeu depois de negociar a segurança do tráfico de fronteiras e drogas.

Ele também ameaçou tarifas para a União Europeia, a menos que isso aumente o petróleo e o gás dos EUA. Desde então, os líderes europeus alertaram sobre uma guerra comercial. O chefe da Comissão Europeia de Ursula von der Leyen enfatizou que o bloco está pronto para fazer o que for preciso para proteger seus interesses.