China e Índia buscam novos suprimentos enquanto as sanções dos EUA reforçam o controle sobre o petróleo russo

As refinarias chinesas e indianas procuram fornecimentos de combustíveis alternativos à medida que se ajustam às novas e duras sanções dos EUA contra os produtores russos e os petroleiros, destinadas a reduzir as receitas do segundo maior exportador de petróleo do mundo.

A administração do presidente dos EUA, Joe Biden, na sexta-feira (10 de janeiro de 2025) impôs seu mais extenso pacote de sanções até agora visando as receitas de petróleo e gás da Rússia para dar a Kiev e à equipe de Donald Trump vantagem para chegar a um acordo de paz na Ucrânia.

A nova administração Trump ainda não respondeu aos pedidos de comentários.

O Tesouro dos EUA impôs sanções aos produtores de petróleo russos Gazprom Neft e Surgutneftegaz, bem como a 183 navios que fazem parte de uma frota paralela que até agora permitiu à Rússia contornar as sanções para levar o seu petróleo aos mercados globais.

De acordo com o Morgan Stanley, que citou dados do rastreador de petroleiros Vortexa, os petroleiros sujeitos às últimas sanções transportaram cerca de 1,5 milhões de barris de petróleo bruto por dia em 2024. Isto equivale a cerca de 1,4% da procura global de petróleo.

Muitos deles foram usados ​​para enviar petróleo para a Índia e a China, à medida que as sanções ocidentais e um limite de preço imposto pelos países do Grupo dos Sete em 2022 transferiram o comércio de petróleo russo da Europa para a Ásia. Além disso, alguns petroleiros transportaram petróleo do Irão, que também está sob sanções.

Os preços do petróleo subiram. O petróleo Brent, referência global, subiu acima dos 81 dólares por barril na segunda-feira (14 de janeiro de 2025), atingindo o seu nível mais elevado desde agosto, e o prémio do petróleo bruto imediato sobre o petróleo para entrega seis meses depois subiu para o seu nível mais elevado desde abril. o que implica que os comerciantes esperam que a oferta permaneça restrita. .

O Kremlin disse que as sanções correm o risco de desestabilizar os mercados globais e que Moscovo tentará combatê-las.

“É claro que os Estados Unidos continuarão a tentar minar as posições das nossas empresas de uma forma não competitiva, mas esperamos ser capazes de contrariar isso”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na segunda-feira (14 de janeiro de 2025). . ).

Washington também impôs sanções à principal seguradora naval da Rússia, a Ingosstrakh, e a outra seguradora, a Alphastrakhovanie.

Não estava claro o que aconteceria aos navios cujo seguro era desconhecido no caso de qualquer desastre ambiental e que mecanismos seriam implementados para custos de limpeza ou para reclamações de seguros.

Adaptação?

A China reiterou a sua oposição às sanções unilaterais dos EUA.

Analistas disseram que as novas sanções provavelmente reduziriam as exportações de petróleo russas no curto prazo, mas a Rússia poderia adaptar-se utilizando navios na sua frota paralela que ainda não estejam sob sanções.

Analistas também disseram que o tamanho real da frota paralela da Rússia era desconhecido, mas foi estimado em cerca de 600 navios-tanque.

Desde as novas sanções, pelo menos 65 petroleiros ancoraram em vários locais, incluindo nas costas da China e da Rússia, mostraram dados de rastreamento de navios.

Cinco deles estavam estacionados em portos chineses e outros sete ancorados em Singapura, e outros escalaram perto da Rússia, no Mar Báltico e no Extremo Oriente.

O Shandong Port Group proibiu os petroleiros sob sanções dos EUA de fazerem escala em seus portos antes do anúncio de Washington na sexta-feira (10 de janeiro de 2025).

A severidade das novas medidas levou, por enquanto, as refinarias chinesas a voltarem a vender petróleo sem restrições, impulsionando os mercados à vista para alguns petróleos brutos regionais, bem como acrescentando um impulso ascendente ao mercado petrolífero global.

“A refinaria chinesa Yulong Petrochemical comprou anteriormente petróleo russo ESPO Blend, mas no fim de semana comprou 4 milhões de barris de petróleo Upper Zakum de Abu Dhabi, carregados em fevereiro e março da Totsa”, o braço comercial da grande empresa de energia francesa TotalEnergies, disseram os comerciantes.

Nas últimas semanas, também comprou petróleo angolano e brasileiro, disseram traders, e está em negociações para comprar mais petróleo da África Ocidental e do Canadá.

Na sexta-feira (10 de janeiro de 2025), a Unipec da China também encomendou quatro grandes navios-tanque, que podem transportar até 2 milhões de barris de petróleo bruto, do Oriente Médio, mostraram dados da empresa de inteligência de dados Kpler.

As numerosas fontes com as quais a Reuters conversou não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar com a mídia. Yulong e Totsa normalmente não comentam negócios.

Período de transição de dois meses

Actualmente, mais de 60% das exportações marítimas de petróleo da Rússia vão para a Índia, o terceiro maior importador e consumidor de petróleo do mundo.

Embora as refinarias indianas tenham parado de negociar com petroleiros e entidades sob sanções dos EUA, o país não espera quaisquer interrupções no fornecimento de petróleo bruto russo durante um período de transição de dois meses, disse uma fonte governamental na segunda-feira (14 de janeiro de 2025).

A Índia permitirá que cargas de petróleo russo reservadas antes de 10 de janeiro sejam descarregadas nos portos, disse a fonte, acrescentando que a Rússia também poderia oferecer descontos maiores à Índia para cumprir o limite de preço de 60 dólares por barril imposto pelos Estados Unidos. Grupo dos Sete países em 2022. O nível pode usar navios-tanque e seguros ocidentais.

O Sinara Bank, com sede em Moscou, também disse que descontos temporários eram possíveis para a principal mistura de petróleo dos Urais da Rússia em relação ao Brent datado.

Traders disseram que as refinarias indianas, que compraram petróleo spot do Oriente Médio na semana passada antes do anúncio das sanções, estavam buscando mais cargas.

A indiana Bharat Petroleum Corp Ltd comprou 2 milhões de barris de petróleo bruto de Omã para carregamento em fevereiro de Totsa por meio de uma licitação na semana passada, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.