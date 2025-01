China e seus parceiros dos EUA se aproximam com o retorno de Trump à Casa Branca

As relações da China com o Japão, a Índia e outros países estão a melhorar, conforme cortejado pelo ex-presidente dos EUA, Joe Biden, no momento em que Donald Trump regressa à Casa Branca com a sua abordagem mais unilateralista.

A mudança de liderança em Washington na segunda-feira pode ser uma oportunidade para a China, que há muito critica a estratégia de Biden de construir parcerias com “países com ideias semelhantes” para contrariar a sua crescente influência.

Biden revitalizou um grupo conhecido como Quad: Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. As relações da China com esses três parceiros americanos estão a melhorar, tal como os seus laços com a Grã-Bretanha. A durabilidade do legado de Biden está agora em dúvida. Durante o seu primeiro mandato, Trump não hesitou em desafiar os parceiros tradicionais dos Estados Unidos.

“Trump pode alienar os aliados dos EUA, fazendo-os prestar mais atenção ao papel da China, e de facto proporcionou uma oportunidade para a diplomacia da China”, disse Wu Xinbo, reitor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade Fudan, em Xangai. “Acho que devemos aproveitar a oportunidade.”

Mas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Brian Hughes, disse que Trump “tem um histórico de mobilização do mundo para uma postura mais competitiva com a China”. Trump aceitou uma estratégia Indo-Pacífico Livre e Aberta que o Japão introduziu durante o seu primeiro mandato e apoiou a exclusão das empresas chinesas das redes de telecomunicações nos EUA e em muitos dos seus parceiros.

Na terça-feira, o secretário de Estado Marco Rubio, horas depois de tomar posse, reuniu-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Índia e Japão em Washington, uma medida que sugeria que o envolvimento dos países do Quad e o combate à influência da China continuariam a ser uma prioridade para Trump.

A reaproximação de Pequim com o Reino Unido e o Japão está na sua fase inicial, e grandes diferenças permanecem nessa linha e podem inviabilizá-la.

A Índia virou a página com a China numa amarga disputa fronteiriça em Outubro passado, mas protestou quando Pequim criou dois novos condados numa área reivindicada por ambas as nações.

Ainda assim, os novos líderes na Austrália, no Reino Unido e no Japão demonstraram o desejo de melhorar as relações com a China, o maior fabricante mundial e uma fonte de minerais estratégicos. O governo de Pequim respondeu em parte porque quer que o investimento estrangeiro ajude a relançar a sua economia, o que poderá retroceder se Trump cumprir a sua ameaça de impor tarifas mais elevadas.

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse ao Presidente do Conselho Europeu, António Costa, numa conversa telefónica na semana passada, que ambos os lados poderiam trazer mais “estabilidade e certeza” à turbulenta situação global. A China e a Grã-Bretanha reiniciaram as conversações económicas e financeiras após um hiato de seis anos, quando o chefe do Tesouro do Reino Unido visitou Pequim este mês.

“Do ponto de vista da China, a melhoria das relações com os aliados dos EUA e o aumento da cooperação económica compensarão o impacto nas relações económicas China-EUA”, disse Wu.

Em Washington, existe um forte consenso bipartidário de que os Estados Unidos devem prevalecer na sua rivalidade económica e tecnológica com a China para manter a sua liderança global.

Durante a sua audiência de confirmação, Rubio chamou a China de “o adversário quase equivalente mais potente e perigoso que esta nação alguma vez enfrentou”. Biden manteve as tarifas que Trump impôs à China e impôs mais aos carros elétricos e células solares chineses.

Mas, ao contrário de Biden, Trump irritou os aliados e parceiros dos EUA com os seus comentários recentes sobre a potencial anexação da Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, aliada da NATO, e de tornar o Canadá o 51º estado dos EUA.

Hal Brands, membro sênior do grupo de reflexão American Enterprise Institute, com sede em Washington, disse acreditar que alguns dos principais estrategistas de Pequim estão “salivando com os danos que acham que Trump irá causar às alianças dos EUA e às oportunidades que ele criará”. Isto faz com que Pequim ressuscite algumas das suas relações com… o Japão e a Europa, que se moveram numa direção marcadamente anti-China desde a COVID.”

A retórica de Trump e as tentativas do conselheiro Elon Musk de interferir na política britânica e alemã “provavelmente terão um efeito dominó”, disse Sun Yun, diretor do programa para a China no Stimson Center, em Washington.

“Os países querem, no mínimo, manter as suas opções abertas”, disse ele. “É pouco provável que a China seja uma opção melhor do que os Estados Unidos, mesmo sob Trump, mas é importante encontrar algum contrapeso.”

As relações da China não estão a melhorar com todos os parceiros dos Estados Unidos.

As Filipinas queixaram-se recentemente do que chamaram de um “monstruoso” navio da guarda costeira chinesa em águas próximas, e os ministros dos Negócios Estrangeiros do Japão e das Filipinas disseram na semana passada que transmitiriam a Trump a necessidade urgente de os Estados Unidos continuarem envolvidos na região. .

A China e as Filipinas chegaram a um acordo temporário em Julho passado que evitou novos confrontos violentos em torno de Second Thomas Shoal, um dos vários afloramentos que ambos os países reivindicam no Mar do Sul da China.

A incerteza sobre as políticas de Trump está a levar tanto a China como o Japão a procurarem uma relação estável, disse Taizo Miyagi, especialista em diplomacia japonesa na Universidade Chuo de Tóquio.

Um ministro das Relações Exteriores japonês visitou Pequim pela primeira vez em sete anos, e oficiais militares chineses estiveram em Tóquio na semana passada para retomar os intercâmbios de defesa após um hiato de cinco anos.

“De certa forma, é um efeito Trump”, disse Miyagi. “É provável que muitos outros países pensem o mesmo e isso poderá revitalizar as suas atividades diplomáticas.”

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, tem procurado reconstruir os laços com Pequim desde a vitória eleitoral do seu Partido Trabalhista no verão passado. É uma mudança marcante em relação ao seu antecessor Rishi Sunak, que em 2022 declarou o fim da “era de ouro” de amizade do seu país com a China.

No caso da Grã-Bretanha, o regresso de Trump pode não estar a impulsionar a reaproximação.

Muitos líderes europeus podem não acolher bem a agenda de Trump de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, “mas a ideia de que, como resultado, todos se curvarão a Pequim para mais comércio é uma ideia fantasiosa por parte de alguns dos nossos amigos chineses”, disse Steve Tsang, diretor do SOAS China Institute da Universidade de Londres.

A maioria preferiria continuar a ser parceira de Washington. O Presidente francês, Emmanuel Macron, delineando a sua visão para a diplomacia global num discurso de Ano Novo, declarou o seu país “um forte aliado” de Trump.

Ele e outros esperam que Trump responda positivamente à sua divulgação. Muito dependerá do caminho que o presidente norte-americano que regressar tomar e de como o resto do mundo reagirá.