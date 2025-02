O anúncio vem, uma vez que a tensão comercial está subindo à luz da recente decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas aos bens chineses.

O regulador chinês antitruste lançou uma investigação sobre violações suspeitas do gigante tecnológico americano Google. O anúncio, publicado na manhã de terça -feira, coincide com as crescentes tensões comerciais iniciadas pela recente decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas aos bens chineses.

O regulador antitruste, conhecido como SAMR, não ofereceu detalhes sobre a investigação, nem a associa explicitamente às tarifas. A presença do Google na China é limitada. As versões globais de seus serviços foram bloqueadas no país, e as tentativas de expansão foram distraídas pelo apoio nacional aos concorrentes domésticos, preocupações e desafios da cibernética de segurança no movimento do conteúdo chinês de moderação da pressão ocidental para desafiar a pressão ocidental desafiadora a desafiar a desafiar Pressão ocidental para contestar a pressão ocidental para desafiar a pressão ocidental para desafiar a pressão ocidental para contestar a pressão ocidental para contestar a pressão ocidental pelo desafio “censura” por Pequim.

Enquanto isso, o Google tem uma ótima experiência com controle regulatório em nível global, inclusive em seu país. Em agosto passado, o Tribunal Federal dos EUA decidiu que o Google é um monopolista que explora seu domínio para sufocar a competição por seu mecanismo de busca.

Na UE, o Google enfrentou penalidades multilionárias-européias emitidas por um regulador de bloco e alguns estados membros por violar o mercado antitruste. No início deste mês, a competição britânica de competição e o mercado lançaram uma consulta sobre a publicidade do Google.

Vingança da China pela tarifa de Trump

Enquanto isso, Trump impôs 10% adicionais das tarifas aos bens chineses, oficialmente como parte de um pacote de emergência relacionado à imigração ilegal e ao comércio de drogas, que eram principalmente destinados ao México e ao Canadá. Pequim respondeu alguns minutos depois que a medida entrou em vigor na terça -feira, envergonhando suas funções sobre hidrocarbonetos americanos, máquinas agrícolas e certos tipos de veículos. Ele também apresentou um apelo formal à Organização Mundial do Comércio.

O governo chinês também introduziu restrições às exportações de certos minerais – Volframa, Teluria, Bizmut, Moose e Índia – que são essenciais para a produção avançada, mas se abstiveram de conectar diretamente os movimentos à intensificação do conflito comercial.