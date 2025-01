China lança plano para enfrentar crescente problema de demência

A China lançou um plano nacional para enfrentar a crescente prevalência da demência, que as autoridades dizem estar a tornar-se “uma preocupação social generalizada” e coloca “desafios significativos” ao bem-estar dos idosos e das suas famílias.

O envelhecimento tornou-se uma preocupação crescente na segunda maior economia do mundo, prevendo-se que o grupo de pessoas com 60 anos ou mais na China aumente pelo menos 40%, para mais de 400 milhões até 2035, igual às populações da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Estados combinados.

Quinze departamentos governamentais chineses, incluindo a Comissão Nacional de Saúde, contribuíram para o plano de combate à demência. A proposta descreve sete tarefas e objetivos principais que estarão em vigor até 2030, disse o funcionário. Xinhua agência de notícias no sábado (4 de janeiro de 2025).

“Com o envelhecimento da população e o aumento da esperança média de vida, o número de pessoas com demência senil na China continua a aumentar, tornando-se uma preocupação social generalizada”. Xinhua ditado.

Até 2030, será estabelecido um “sistema contínuo de prevenção e controlo da demência, abrangendo prevenção, rastreio, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados”, afirmou a agência de notícias.

“O crescimento da demência será monitorizado através de rastreios cognitivos generalizados para os idosos, e a intervenção precoce será assegurada para aqueles com maior risco”, disse ele.

A China tem mais de 16 milhões de pessoas que sofrem de demência, incluindo a doença de Alzheimer, o tipo mais comum, segundo um relatório oficial de 2024. “O número de pacientes com demência no país representa quase 30% do total mundial”, afirmou. .

De acordo com o plano, os serviços de cuidados para idosos com demência serão alargados. As unidades de cuidados dedicadas a pessoas idosas com demência deverão representar mais de 50% das instituições de cuidados a idosos, enquanto o número de funcionários formados em cuidados de demência deverá atingir 15 milhões até 2030, de acordo com o plano.