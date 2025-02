O presidente dos EUA estabeleceu restrições aos bens chineses no que ele disse que foi retaliação de não interromper o fluxo de migrantes e drogas na América

A China entrará com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) e fará outra retaliação contra novas tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre seus bens, de acordo com o Ministério do Comércio em comunicado no domingo. Segundo um comunicado, Pequim vê que Washington é um aumento unilateral da tarifa como “Violação séria” Regras da OMC.

No sábado, Trump anunciou novas tarifas sobre China, México e Canadá, citando preocupações com o fracasso em três países no fluxo de migrantes e drogas ilegais, como o Fentanil, nos EUA. Para aumentar as tarifas, Trump declarou a emergência econômica nacional, referindo -se ao direito internacional sobre força econômica de emergência (IEEPHA), que autoriza o presidente a gerenciar as importações.

As tarifas, que devem entrar em vigor em 4 de fevereiro, chegarão a 25% de todos os impostos do México e da maioria dos bens do Canadá e 10% das tarifas sobre bens chineses. De acordo com a lista factual publicada pela Casa Branca, as tarifas estarão em vigor sem exceção “Até a crise ser atenuada.”

O Ministério do Comércio chinês disse que era Pequim "Fortemente insatisfeito" com a ação de Washington e "Firmemente oposto" isto.













“Ele não apenas está infeliz em resolver seus próprios problemas (Washington), mas também prejudica a cooperação econômica e comercial normal entre a China e os EUA”, “” O ministério declarou, acrescentando a Pequim “Ele precisará de contramedidas apropriadas para proteger firmemente seus próprios direitos e interesses”, “ sem detectar detalhes. Ele acrescentou que eles deveriam agora “Visualização objetiva e racional e resolução de seus próprios problemas” como uma importação ilegal de drogas, em vez de “Ameaça a outros países de tarifas”.

O ministério disse que Pequim registraria um apelo oficial à nova Tarifa OMC, que tem poder legal para permitir ao país que sofre da tarifa de outro país responder com a sua. Como o cinema e o cinema são membros da OMC, eles devem cumprir suas decisões quando estão na disputa.

O Ministério das Relações Exteriores da China foi chamado de tarifas “Não construtivo”. Um aviso de que poderia ser preso novamente em uma guerra comercial.

“A posição chinesa é firme e consistente. As guerras comerciais e tarifárias não têm vencedor … Esse movimento não pode resolver os problemas dos EUA em casa e, mais importante, não usa nenhum lado, ainda menos do mundo”. O ministério citou em comunicado no final do sábado. Ele também alertou que as novas tarifas iriam “Devido à cooperação em controvéricos entre os dois lados no futuro”.

Canadá e México já se retiraram contra as acusações e tarifas de Trump. Poucas horas após o anúncio, o Canadá bateu 25% das tarifas nos bens dos EUA, o que será “Daliqui e inclua itens diários”. Segundo o primeiro -ministro Justin Trudeau. O presidente mexicano Claudia Sheinbaum enviou o Ministério da Economia para implementar no sábado “Plano B”, que incluem retaliação tarifária e não tarifária contra Washington. Embora os detalhes não sejam publicados, as fontes afirmam que o México deseja impor medidas a indústrias americanas como a agricultura.