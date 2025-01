China pede à Índia que se abstenha de “suspeitas mútuas”

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o ministro das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, discutiram a melhoria dos laços bilaterais em Pequim

O Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, instou a Índia e a China a melhorarem a confiança e a compreensão enquanto os dois países trabalham para implementar a decisão do ano passado de desescalar o seu prolongado impasse fronteiriço. As observações foram feitas na segunda-feira durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, em Pequim.

Yi enfatizou que os dois países deveriam abster-se de suspeita mútua, alienação mútua e exaustão mútua, de acordo com o canal CGTN da China. O Ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou também que a melhoria e o desenvolvimento dos laços bilaterais alinham-se com os interesses de ambos os países e ajudam a contribuir para a paz e a estabilidade na Ásia e a nível global.

O ministro das Relações Exteriores da Índia citou um relatório dizendo que os dois lados “Participação numa série de diálogos e comunicações úteis, devidamente geridos e resolvidos os diferendos” e concordou em continuar a cooperação em vários domínios. Esta reunião marcou a continuação dos esforços diplomáticos para resolver o conflito ao longo da Linha de Controlo Real (LAC), a fronteira disputada entre as duas nações.

As relações entre os dois países têm sido tensas desde o conflito do Vale de Galwan em 2020, onde soldados de ambos os lados foram mortos. Após várias rondas de conversações militares e diplomáticas, em Outubro do ano passado, Nova Deli e Pequim anunciaram um acordo para se libertarem dos pontos de fricção e trabalharem no sentido da normalização dos laços.













O anúncio da trégua ocorreu antes da cimeira dos BRICS em Kazan, na Rússia, onde os líderes dos dois países do sul da Ásia, Xi Jinping e Narendra Modi, realizaram uma reunião bilateral abrangente. Foi a primeira reunião desse tipo em quase cinco anos, segundo Nova Delhi.

A actual visita da Missão a Pequim é a segunda visita de destaque da Índia à China em menos de dois meses. Em Dezembro, o conselheiro de segurança nacional da Índia, Ajit Doval, viajou para Pequim e encontrou-se com Yi para discutir questões bilaterais importantes, concentrando-se na gestão da paz ao longo da sua fronteira disputada.

O meio de comunicação The Hindu havia relatado anteriormente que Misiri, que anteriormente atuou como embaixador da Índia em Pequim, estava programado para se encontrar com o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Sun Weidong, em Pequim. Sunce foi embaixador da China na Índia de 2019 a 2022. Os dois lados deverão discutir vários assuntos, incluindo a retoma dos voos diretos entre a Índia e a China, a emissão de vistos – especialmente para empresários e jornalistas – e uma resolução sobre preocupações comerciais.