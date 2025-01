Chineses ricos muito próximos, apenas 888 unidades desta motocicleta Vespa são fabricadas de acordo com o Zodíaco Chinês de 2025

VIVA – A Piaggio sempre oferece produtos especiais com acabamentos de edição limitada, mesmo que difiram apenas na cor ou no padrão, isso se aplica a toda a linha Vespa, incluindo a Vespa 946 como seu produto mais caro.

As cores e acessórios da Vespa mais luxuosa combinam com o tema ou marca com a qual colabora. Atualmente existem 946 Emporio Armani, 946 Bellissima, 946 Christian Dior, 946 Red, 946 Bunny e 946 Dragon.

De todas as suas obras, a Vespa 946 Bunny é o seu primeiro produto inspirado no signo do calendário chinês para 2023, especificamente no coelho. Pois bem, para este ano a marca italiana voltou a lançar um conceito semelhante.

Lembrando que o signo deste ano é a cobra, nasceu a Vespa 946 Snake, que acaba de ser apresentada. Esta malha vem na cor azul iridescente com tons de gelo ou neve que refletem o inverno do início do ano.

Complementando a beleza do design do veículo, a Vespa apresenta elementos de design de cobra no guidão e no assento, que são projetados para se assemelhar à textura suave da pele de cobra.

Além disso, há uma decoração de cobra cromada na tampa do combustível e no para-lama dianteiro, completando um design que combina força, elegância e originalidade.

“A Vespa 946 Snake está disponível apenas numa edição limitada de 888 unidades numeradas em todo o mundo”, escreve o comunicado oficial, citado no sábado, 18 de janeiro de 2025.

Isso significa que é menos do que a população da Vespa 946 Dragon do ano passado, que foi produzida em 1.888 unidades.

A motocicleta automática fabricada no país da pizza é inspirada na filosofia das cobras, uma criatura imperial cheia de mistério, que vive com bravura e explora sem limitações.

Equipada com uma série de acessórios pensados ​​com detalhe de design e funcionalidade, e em harmonia com o estilo desta coleção. O capacete, com interior removível e viseira escura.

Além disso, a Vespa Snake também está equipada com uma coleção de luxuosas roupas e acessórios prontos para vestir Vespa Snake Capsule que serão apresentados em outubro de 2024.

Quanto ao preço, não há informações, mas se olharmos para a variante acima, essa motocicleta custa centenas de milhões de rúpias, o que a torna adequada para pessoas ricas que desejam ampliar seu acervo na garagem.

Quanto aos formatos, não há diferença com outras edições do 946; No setor de chassis, continua contando com rodas de liga leve de 12 polegadas envoltas em pneus tubulares 120,70 dianteiros e 130/70 traseiros.

Quanto ao sistema de segurança, o disco do freio dianteiro tem disco de 220 milímetros, e o traseiro ainda é um tambor com diâmetro de 220 mm.

A carroceria monocoque única da 946 é inspirada em suas antecessoras ou na primeira vez que a marca do país da pizza fabricou a Vespa MP6 em 1946. A motocicleta com motor de 150 cc tem dimensões que chegam a 1.965 mm de comprimento e 730 mm de largura .