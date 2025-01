Chinny Krishna pendura as botas após 35 anos de caminhada de Chennai para Tirumala

Depois de fazer 35 viagens anuais de Chennai a Tirumala para prestar homenagem ao Senhor Venkateswara, o presidente emérito da Cruz Azul da Índia, S. Chinny Krishna, finalmente decidiu pendurar as botas.

Quando a fé entra em cena, a longa distância de 150 quilómetros entre as instalações da fábrica de Guindy (Chennai) e Tirupati revela-se menos árdua do que se poderia imaginar. Embora esteja em boa forma e saudável aos 80 anos de idade, o Sr. Krishna deseja encerrar a prática com uma nota saudável e satisfeita, em vez de abandoná-la devido à dor e ao sofrimento.

O Sr. Krishna chegou a Tirupati na segunda-feira e conversou com O hindu antes de continuar sua caminhada em direção a Tirumala.

Falta de banheiros

O tempo da caminhada dependeu sempre da presença de boa companhia, temperatura, disponibilidade de sombra das árvores e fatores relacionados. No entanto, ele está preocupado com a falta de banheiros no trecho de 20 quilômetros entre Vadamalapeta e Tiruchanur, causando transtornos a milhares de companheiros de viagem.

A ideia de realizar uma visita anual de ação de graças começou em 1987, durante o auspicioso ‘Dhanurmasam’ (mês de Margazhi em Tamil) e continua desde então. Nos últimos 38 anos, ele fez isso todos os anos, exceto três vezes, uma vez devido à morte de seu pai, depois durante a pandemia de COVID-19 e a terceira vez por motivos pessoais.

Sem pechincha

Krishna disse que não acreditava na prática de fazer um voto “em benefício” e depois embarcar em uma jornada como “vingança”. “Um acordo como esse não funciona com Deus quando você oferece uma caminhada em troca de um favor. “Minhas caminhadas são visitas de agradecimento por permanecer saudável o suficiente para caminhar até Sua morada”, disse ele.

Embora Chinny Krishna seja mais popular como defensor dos direitos dos animais depois de ter sido pioneiro no programa de Controle de Natalidade Animal (ABC), que impediu a matança bárbara de cães vadios, ele também é um industrial e um entusiasta de esportes. Sua empresa Aspick Green Tech fabricou o primeiro carro de Fórmula Indiano número 18 em 1974.

Curiosamente, seu pai, o capitão V. Sundaram, um piloto licenciado aos 19 anos, também se tornou o primeiro indiano a obter uma licença de piloto comercial em 1937 e serviu ao Mysore Maharaja Jayachamaraja Wadiyar. Sua mãe, a Sra. Usha Sundaram, foi a primeira mulher piloto independente da Índia.

Embora tenha anunciado o fim do trekking, Krishna ainda planeja visitar Tirumala uma vez por ano por estrada.