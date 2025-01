Chinta Mohan critica o governo da aliança por não abordar questões-chave do Estado

O líder do Congresso, Chinta Mohan, discursou em uma entrevista coletiva em Tirupati no sábado.

O ex-ministro da União e líder sênior do Congresso, Chinta Mohan, criticou o governo de coalizão no estado e os líderes do NDA por não abordarem questões importantes relacionadas a Andhra Pradesh, incluindo a Usina Siderúrgica Visakhapatnam (VSP) e o status de categoria especial.

Discursando em uma entrevista coletiva aqui no sábado, Chinta Mohan disse que o VSP era o bem legítimo de Andhra Pradesh, destacando os sacrifícios feitos pelos agricultores que cederam 25.000 acres de terra para o projeto, que agora vale mais de 100 milhões de rupias por acre. . Condenou a falta de acção apesar de dois anos de protestos dos trabalhadores e questionou o silêncio dos líderes, salientando que figuras fortes como o antigo ministro-chefe NT Rama Rao não teriam permitido tal negligência.

Reiterando a exigência de um estatuto de categoria especial, ele criticou o primeiro-ministro Narendra Modi, o chefe do TDP, N. Chandrababu Naidu, e o presidente do JSP, Pawan Kalyan, por não terem protegido os interesses do Estado. Ele expressou desapontamento com o discurso do Sr. Naidu na recente reunião realizada em Visakhapatnam e perguntou por que o Sr. Pawan Kalyan estava dando prioridade a questões não relacionadas com questões-chave do Estado.

Chinta Mohan também criticou a falta de coordenação entre o TTD e a polícia durante as celebrações do ‘Vaikunta Ekadasi’, apelando a um melhor planeamento e transparência, incluindo a divulgação do relatório sobre a adulteração do laddu.