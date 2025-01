Chocante técnico de resposta da Asutralia depois que Shin Tae-yong foi demitido da seleção da Indonésia

VIVA -O técnico do Asutral, Tony Popovic, abriu a voz sobre Shin Tae-Yong, que foi demitido pelo PSSI da seleção da Indonésia. Ele alegou não ter pensado que isso iria acontecer.

Shin Tae-yong foi demitido pelo PSSI em 6 de janeiro de 2025. O cargo de técnico sul-coreano foi substituído por Patrick Kluivert, que foi contratado por dois anos com opção de prorrogação.

Sobre o sucessor de Shin Tae-yong, Tony Popovic, ele disse que Patrick Kluivert era uma figura muito famosa no mundo. Ele também percebeu a ameaça da seleção indonésia sob o controle do técnico holandês.

“É difícil para nós compreender ou saber as razões pelas quais eles mudam de treinador. No entanto, internamente, eles tomaram uma decisão”, disse Popovic ao site oficial da Federação Australiana.

“Eles trazem um nome muito famoso no mundo do futebol e tenho certeza que querem continuar com seu bom desempenho. Eles querem começar contra nós”, disse ele.

Além disso, Popovic enfatizou que não pensou muito na mudança de treinador da seleção indonésia. Porque querem focar na preparação para a vitória entretendo o time Garuda.

“Eles virão aqui na esperança de alcançar grandes resultados contra a Austrália. Cabe a nós realmente focar em nós mesmos e garantir que podemos construir sobre as bases que estabelecemos até agora”, disse ele.

“Mostraremos o respeito que eles recebem rapidamente, mas é claro que não entraremos na competição com medo”, disse ele.

Na verdade, Popovic também é um novo treinador na seleção da Asuutria. Ele substituiu o cargo de Graham Arnold, que anteriormente decidiu renunciar após dois resultados ruins contra Bahrein e Indonésia.

Popovic já fez quatro partidas como técnico da seleção australiana, duas na rodada de outubro e duas na rodada de novembro.

Com isso, conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre a China e três empates na visita ao Japão (1 a 1), recebeu a Arábia Saudita (0 a 0) e visitou o Bahrein (2 a 2).

O ás da partida. contra a seleção da Indonésia acontecerá no Sydney Football Stadium, no dia 20 de março de 2025.