Choontharu entrega o comando distrital da Guarda Nacional para SP adicional

Muralee Mohan Choontharu, que havia sido comandante distrital da Guarda Nacional, Dakshina Kannada, entregou o cargo ao superintendente adicional da polícia DS Rajendra na segunda-feira em Mangaluru.

Num comunicado, o Dr. Choontharu disse que trabalhou como comandante distrital nos últimos 10 anos e garantiu que a força de defesa civil funcionasse de acordo com as expectativas sob a sua liderança.

No início do domingo, a unidade da Guarda Nacional do distrito despediu-se calorosamente do Dr. Choontharu. Chefes de 15 unidades da Guarda Nacional do distrito parabenizaram o comandante cessante pela ocasião.

Na ocasião, o Dr. Choontharu recordou o seu serviço durante os últimos 10 anos e agradeceu aos chefes de unidade e aos Guardas Domésticos pela sua cooperação em tornar a força vibrante.