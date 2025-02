Choque poderoso hoje no eixo de 6 sul, CDMX, deixa a pessoa sem vida

E Choque forte foi registrado no eixo de 6 sul, No auge do estenógrafo, no escritório do prefeito Iztapalapa Cidade do México (CDMX)Na tarde deste sábado, 22 de fevereiro de 2025.

O fato estava localizado no quarto de Madaleno Attrazpa por volta das 13:00. Caos de viagem na área Para fechar a estrada, enquanto as equipes de emergência compareceram acidente.

Nas redes sociais, um relatório sobre conflitos e fotografias como veículos envolvidosEles também apontaram que uma pessoa perdeu a vida após um forte acidente.

Da mesma forma, a Vídeo onde a mobilização é observadaN de equipamentos de emergência no local e chegada de especialistas do advogado do CDMX para obras relevantes.

Caos da estrada no eixo 6 South Po Pocju

Por meio do Centro de Contas do Ministério do Centro de Segurança do CDMX, eles anunciaram um acidente, então chamaram aqueles que se mobilizam pela área Precauções para a viagem.

Como alternativa As estradas deram:

Avenida Rio Churubusco

Eje 5 em

Haste

Eixo 3 leste

Enquanto isso, eles mostraram que havia a presença da polícia e a ambulância na área, de modo que apenas a fita central estava ativada, o que causou tráfego na área.

Apelações de trânsito

Os usuários de redes sociais começaram a reclamar do tráfego no eixo de 6 sul.

É um estudo … que está atualmente fechado pelo Eixo Sul, não Mama …, muito tráfego “, ele escreveu o usuário.

Em seu apelo, alguns responderam que era por um forte conflito na área e entre Comentários Ler:

Se você não sabe explorar, os princípios básicos da escola primária.

É por causa de um forte acidente?

Você acabou de escrever porque tem um telefone celular? Descobrir.

