Chris Brown processa Warner Bros. em US$ 500 milhões por difamação em documentário

Chris Brown é processando a Warner Bros. por 500 milhões de dólaresalegando que seu recente documentário o rotulou falsamente como um estuprador e abusador em série. As acusações surgem Chris Brown: uma história de violênciadocumentário lançado em outubro de 2024, que traz diversas mulheres detalhando suas acusações contra a cantora.

Aqui está o que alega o processo, suas ligações com o passado de Brown e suas implicações potenciais.

Explicação do processo de Chris Brown contra a Warner Bros.

O cantor de “Sensational” entrou com uma ação de US$ 500 milhões contra a Warner Bros., Ample e os produtores do documentário Chris Brown: A History of Violence.

Lançado em outubro de 2024, o documentário detalha alegações de agressão e abuso sexual contra Chris Brown por parte de várias mulheres. Uma acusadora, Jane Doe, afirma que a agrediu sexualmente em 2020. Agora, o processo de Brown acusa os produtores de difamação, sofrimento emocional e deturpação, alegando que as acusações são falsas e prejudiciais.

Ajuizado em 21 de janeiro de 2025 no Tribunal Superior de Los Angeles, o processo afirma que as alegações anteriores de Jane Doe foram rejeitadas em 2022 devido a problemas de credibilidade. A equipe jurídica de Brown afirma que os cineastas ignoraram a ética jornalística ao publicar a série, apesar das evidências contestarem suas afirmações. Além disso, o processo menciona ordens de restrição anteriores de Doe e alega que o documentário rotulou falsamente Brown como um “estuprador em série”. (através bbc)

O documentário ID também explora a história jurídica de Chris Brown, destacando sua Condenação por agressão em 2009 envolvendo Rihanna e outras acusações rejeitadas. Seus advogados afirmam que a série ignora seus esforços para reabilitar sua imagem pública na última década. Eles afirmam ainda que o documentário prejudicou significativamente a reputação, carreira e oportunidades de negócios de Brown.

Enquanto isso, a Warner Bros. não fez comentários públicos, mas expressou sua intenção de se defender contra o processo. No entanto, a equipe jurídica de Brown insiste que o caso é para proteger a verdade e a credibilidade. Solicita US$ 500 milhões em indenização e um julgamento com júri, comprometendo-se a doar parte de qualquer quantia concedida a sobreviventes de violência sexual. Este caso destaca a actual tensão entre figuras públicas e os meios de comunicação social sobre a responsabilização e a divulgação objectiva.