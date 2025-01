Christina Haack conta que está removendo a segunda tatuagem de Josh Hall

Cristina Haack revelou recentemente nas redes sociais que ela havia removido seu segundo tatuagem isso estava relacionado ao seu ex-marido, Josh Hall, em meio ao divórcio em andamento. Consequentemente, os fãs da estrela Flip or Flop estão curiosos sobre a remoção desta tatuagem. Hall pediu o divórcio de Haack em julho de 2024.

A remoção de tatuagens Haack é explorada aqui.

Christina Haack remove tatuagem em meio ao divórcio

Christina Haack acessou suas histórias no Instagram para documentar a remoção de sua tatuagem.

Na história, o tatuador mostrou que a tatuagem no pulso de Haack, que era um símbolo do infinito, foi removida com laser. “A quarta vez é um encanto (quando se trata de remoção de tatuagem) Queima tão bem”, legendou ele na história. “Obrigado @jonathanzelkenmd por sempre cuidar de mim.”

Acompanhando a história estava um áudio de parte da música Feather de Sabrina Carpenter. Essa música coincidentemente representa os sentimentos de uma pessoa após um rompimento ou fim de um relacionamento.

A recente remoção da tatuagem de Haack ocorreu um mês depois que ela revelou via Instagram que estava removendo uma tatuagem do dedo anelar. Haack fez essa tatuagem em novembro de 2021, um mês depois do casamento secreto dela e Hall.

Hall pediu o divórcio de Haack em julho de 2024, citando diferenças irreconciliáveis ​​como o motivo da separação. Além disso, cerca de três meses após a separação, Haack mudou seu sobrenome no Instagram. Ela mudou de Hall para Haack, seu nome de solteira.

Além disso, em uma entrevista de novembro de 2024 com Entretenimento esta noiteHaack mencionou que seu relacionamento com Hall azedou profundamente 18 meses antes do divórcio. Aqui, ela denunciou a sua insegurança, o seu ciúme pela proximidade com o ex-marido Tarek El-Moussa e os seus sentimentos de castração.

Tanto Christina Haack quanto Josh Hall seguiram em frente com novos parceiros românticos desde o divórcio. Além disso, Haack está namorando Christopher LaRocca, CEO da Network Connex. Enquanto isso, Hall está envolvido com a modelo Stephanie Gabrys.