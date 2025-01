Christina Haack e Christopher Larocca rumores de compromissos explicados

Curioso O namorado de Christina Haack E se ela é Namoro Christopher Larocca? Vários pontos de venda relatam que os dois estão em um relacionamento, o que faz os fãs se perguntarem se isso é verdade. Haack é um excelente investidor imobiliário e empresário que apareceu em vários reality shows da HGTV, incluindo Christina na costa e Flip ou Flop. Enquanto isso, Larocca é um homem de negócios com sede na Califórnia, presidente e CEO da Network Connex.

Então, aqui estão todos os detalhes dos rumores de namoro que cercam os dois, bem como a verdade por trás deles.

Christina Haack sai com Christopher Larocca?

Sim, Christina Haack e Christopher Larocca parecem estar namorando escrevendo.

Especulações sobre a relação do casal de rumores circula desde novembro de 2024. Segundo os relatórios, o casal fez uma viagem à Itália, após a qual uma foto deles supostamente tomado à mão Apareceu online.

Em janeiro de 2025, o Correio diário Ele primeiro informou que Haack estava namorando secretamente Larocca. Outros pontos de venda também publicaram artigos sobre o assunto, confirmando o relacionamento. E agora, Haack aparentemente fez de seu relacionamento as redes sociais oficiais remodelando sutilmente um post de Larocca História do Instagram.

A publicação acima mencionada continha uma imagem de dois óculos, presumivelmente os coquetéis do casal, descansando no balcão do que parece ser um bar alto. Larocca até rotulou Haack na foto, junto com o Bvlgari Hotel. Além disso, Paris, França, marcada como a localização da imagem. (através Cosmopolita)

Em particular, seis meses antes, em julho de 2024, Christina Haack e seu terceiro marido, o agente imobiliário Joshua Hall, se separaram após três anos de casamento. Originalmente, eles trocaram votos no casamento em outubro de 2021 em uma cerimônia secreta. O ex -parceiro teve outro casamento no Havaí em setembro de 2022.

Após seu divórcio como Hall, Haack começou a usar seu nome de despedida de solteira novamente em outubro de 2024. Ele também compartilha dois filhos com seu ex -bandeira e co -estrela de flip ou flop, Tarek El Moussa, com quem se casou de 2009 a 2018. 41. -I Personalidade da televisão idosa Casou -se com a apresentadora de televisão inglesa Antstead em 2018 e tem um filho com ele. Haack e Anstead se divorciaram em 2021.