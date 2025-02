Christina Haack e seu namorado Christopher Larocca Go Instagram oficial

Christina HaackUma estrela bem conhecida da HGTV recentemente fez seu relacionamento com seu namorado, Christopher Larocca, um público compartilhando uma foto. Enquanto continua a prosperar em sua carreira, sua vida pessoal também chamou a atenção. Os fãs estão curiosos sobre seu novo romance após a separação de Josh Hall.

É isso que sabemos sobre o novo namorado de Christina Haack, Christopher Larocca, e a foto que tornou seu relacionamento público.

Christina Haack compartilha uma imagem com seu namorado Christopher Larocca

Christina Haack apresentou oficialmente seu novo namorado, Christopher Larocca, nas redes sociais.

A estrela de 41 anos -HGTV compartilhou um foto Em 5 de fevereiro de 2025, no Instagram, onde é visto sentado no colo de Larocca a bordo de um jato particular. Ela legendou a publicação: “Alguns vôos de avião devem ser difíceis de publicar”, marcando sua primeira confirmação pública de seu relacionamento.

Haack já havia sugerido seu novo romance em janeiro de 2025 depois Pessoas confirmou seu relacionamento com Larocca em dezembro de 2024. A confirmação seguiu a publicação de fotos no Correio diário mostrando o casal na Itália juntos em outubro. Larocca é originalmente da Califórnia e atualmente ocupa o cargo de presidente e CEO da Network Connex, uma empresa de infraestrutura de telecomunicações.

Antes de fazer seu relacionamento oficial no Instagram, Haack e Larocca foram vistos no Aeroporto Internacional de Los Angeles em janeiro para sua viagem a Paris. Durante a viagem, Haack apresentou sutilmente Larocca para remodelar uma história do Instagram que ele havia publicado. A publicação mostrou dois coquetéis em um balcão em um hotel em Paris.

Depois de voltar de Paris, o casal desfrutou de uma consulta em Brentwood no mês passado. Segundo os relatos, seu relacionamento começou seis meses após a separação de Haack, de Josh Hall, que solicitou o divórcio em julho de 2024, citando “diferenças irreconciliáveis”.

Antes de Hall, Haack era casado com o co -estrela de Flip ou Flop, Tarek El Moussa, de 2009 a 2016 e o ​​apresentador de televisão britânico Antstead de 2018 a 2021.