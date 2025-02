Chuck Todd em ‘Unaamerican’ Elon Musk: ‘Fire Five-Alarm Fire’

O ex -especialista político da NBC News e moderador de “Meet the Press” Chuck Todd é criticar Elon Musk e seus recentes esforços para reduzir a despesa e fazer grandes alterações em grandes faixas do governo federal.

“Se a democracia é uma nomeação, uma ‘ideologia esquerda’ para Elon Musk, quero dizer, esse homem não é americano em termos de minha definição dos Estados Unidos”, disse Todd em um episódio de seu colega podcast de Pundit Chris Cillizza, ele Acrescentou: “O fato de que mais pessoas não se ofendem com as ações deste homem … quero dizer, mostra o quanto ajudou a destruir com sucesso o ecossistema de informações de confiança, porque este é um incêndio em cinco alarmes.

“Elon Musk é um incêndio em cinco alarmes e o país ainda não percebe”, acrescentou.

Os comentários do comentarista foram Primeiro destacado pela mídia.

O presidente Trump aproveitou a Musk para dirigir um novo departamento de eficiência do governo e causou um declínio e confusão generalizadas entre funcionários do governo com planos de oferecer compras a um grande número de trabalhadores federais e ajudar países estrangeiros.

O magnata bilionário de tecnologia e mídia disse que essas reformas são necessárias para ajudar a alcançar a agenda de Trump e criticou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), seu último objetivo, como “uma operação política radical psy”.

Desde que o Twitter comprou em 2021, Musk fez grandes mudanças nas políticas e algoritmos da moderação de conteúdo da plataforma.

Todd deixou recentemente a NBC depois de quase duas décadas com a empresa para iniciar uma nova empresa de mídia e um podcast contínuo.

