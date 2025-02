Ciara Net Patrimônio 2025: Quanto dinheiro ganha?

O patrimônio líquido de Ciara em 2025 Tornou -se um tópico de grande interesse entre os fãs. Ao longo dos anos, ele construiu uma carreira de sucesso nas indústrias de música e atuação, ganhando vários elogios por seu trabalho na música. Além disso, a Ciara é amplamente reconhecida por se casar com Campo de la NFL e o Pittsburgh Steelers, Russell Wilson.

Quais são os ativos líquidos da Ciara em 2025?

Ciara tem um patrimônio líquido estimado de US $ 20 milhões Em 2025.

A herança líquida de Ciara em 2025 consiste em lucros de sua carreira musical, sua carreira como ator e outras empresas, como o apoio da marca.

Ciara é mais famosa por suas músicas como Goodies, 1.2, Step, OH, e quando criança. Ele também é conhecido por ganhar prêmios como BET Awards, MTV Awards, Mobo Awards e um Grammy Award.

O que Ciara faz para ganhar a vida?

Ciara é uma cantora e atriz.

Os mais recentes projetos musicais da Ciara incluem músicas Run It Up e Wassup. Ambos eram colaborações. Run It Up foi uma colaboração com o Bossman Dlow, enquanto Wassup apresentava rimas Busta.

No mundo da atuação, Ciara apareceu pela última vez no filme The Color Purple. Aqui, ele se estrelou ao lado de Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins e Halle Bailey.

Eles explicaram os lucros de Ciara: como o dinheiro ganha?

Ciara ganha dinheiro com sua carreira musical. Também foi adicionado à sua renda por meio de ações e suporte da marca.

Carreira musical

Ciara lançou vários álbuns e singles ao longo de sua carreira, incluindo sucessos como Goodies, Ciara: The Evolution, Fantasy Ride e Basic Instinct. Ele também colaborou com artistas de destaque como Ludacris, Pitbull, Young Jeezy, Justin Timberlake, Britney Spears e Jay-Z.

Carreira como ator

Ciara também se aventurou a agir, aparecendo em filmes como tudo o que você tem, esse é o meu filho e a cor roxa.

Endossos da marca

A Ciara garantiu ofertas de publicidade e apoiou várias marcas de destaque. Uma vez ele associado à Verizon, a uma campanha publicitária chamada Chocolate Touch para promover seus smartphones. Além disso, ele apoiou e promoveu marcas como Adidas, Rocaear de Jay-Z e Revlon.

Empresas de negócios

Ciara e Russell Wilson, proprietários do produtor, por que não são suas produções. O casal também é dono do Seattle Founders FC, que faz parte do futebol da Major League.

Imobiliária

Em 2024, Ciara e Russell Wilson venderam uma mansão em frente ao mar que compraram em 2015 por US $ 21,15 milhões.