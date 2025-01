Ciclone Dana: Odisha vai rever a gestão de abrigos polivalentes

Depois de encontrar abrigos multifuncionais contra ciclones que não corresponderam às expectativas durante o recente ciclone Dana, o governo de Odisha decidiu rever a gestão das infra-estruturas críticas que garantem a segurança das pessoas durante a catástrofe.

O governo estadual construiu abrigos multifuncionais contra ciclones e inundações (MCS e MFS) em áreas rurais e urbanas para fornecer abrigo seguro durante desastres. A necessidade surgiu depois de um superciclone atingir a costa de Odisha em 1999, causando a perda de milhares de vidas.

Para agilizar e melhorar a qualidade da gestão, conservação e manutenção de edifícios de abrigo e monitoramento de abrigos em construção, a Receita e Gestão de Desastres decidiu entregar todos os abrigos para Panchayati Raj e Água Potável (PR&DW) e Habitação e Urbano. Departamento de Desenvolvimento (H&UD) em áreas rurais e urbanas, respectivamente.

De acordo com as especificações técnicas da Autoridade de Gestão de Desastres do Estado de Odisha (OSDMA), os dois departamentos manteriam o MCS e o MFS para manter estes edifícios utilizáveis ​​e também universalmente acessíveis aos deficientes.

Uma resolução aprovada pelo Departamento de Receitas e Gestão de Desastres diz que os edifícios escolares e de abrigo contra ciclones construídos por várias agências, outros governos estaduais e entidades corporativas imediatamente após o superciclone de 1999 também serão reparados e mantidos pela Panchayati Raj e pela Drinking Toilet. Departamento em áreas rurais e Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano em áreas urbanas.

Ambos os departamentos farão as provisões orçamentais necessárias nos seus respectivos orçamentos departamentais para a reparação e manutenção de MCS e MFS.

“Serão também fornecidos fundos do Fundo Estatal de Gestão do Risco de Desastres (SDRMF) para aumentar as provisões orçamentais dos departamentos sempre que permitido e possível. O Departamento de PR&DW e H&UD fornecerá os fundos necessários às Instituições Panchayati Raj (PRI) e aos Órgãos Locais Urbanos (ULB), respetivamente, para levar a ligação de energia aos edifícios de abrigo e assumir os encargos de energia do MCS e MFS”, sustenta.

De acordo com a resolução, o secretário do Comité de Manutenção e Gestão de Abrigos para Ciclones (CSMMC) e do Comité de Manutenção e Gestão de Abrigos contra Inundações (FSMMC) seleccionado pelos membros do comité será responsável pela coordenação e manutenção do edifício, formação de tarefas. forças armadas, manutenção do equipamento de emergência fornecido ao abrigo e uso do abrigo durante um desastre.

O Departamento de Educação Escolar e de Massa irá alocar os terrenos necessários adequados para a construção de novos MCS e MFS dentro ou adjacentes às instalações escolares com base na avaliação de vulnerabilidade realizada pela OSDMA.

Os abrigos contra ciclones são cruciais para a evacuação de pessoas de áreas propensas a ciclones e inundações. No entanto, estas estruturas muitas vezes permanecem sem utilização durante períodos sem desastres, levando à deterioração gradual. No ano passado, quando o ciclone Dana atingiu o estado, estes abrigos não puderam ser utilizados de forma ideal por vários motivos: sanitários que não funcionavam e falta de fornecimento de energia.

“Os departamentos PR&DW e H&UD, com a sua ampla rede de funcionários no terreno, poderiam gerir facilmente estes abrigos”, afirma um especialista em gestão de desastres. Também foi decidida a construção de 500 abrigos adicionais para reforçar as operações de resgate e socorro durante desastres. Graças a estas infra-estruturas, Odisha conseguiu evacuar mais de um milhão de pessoas durante os últimos ciclones.