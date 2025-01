Cidadão chinês deportado após alegação viral de suborno a oficial de imigração de Soetta

Jacarta – A Direção-Geral (Direção-Geral) de Imigração deportou dois cidadãos estrangeiros chineses (WNA) com as iniciais LB e LJ após criarem conteúdo que alegadamente dava subornos ou propinas a funcionários da Imigração no Aeroporto Internacional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang.

“A Direção Geral (DG) de Imigração conseguiu prender dois cidadãos da República Popular da China (RPC) que estavam envolvidos na distribuição de vídeos negativos sobre agentes no Posto de Controle de Imigração (TPI) no Aeroporto Internacional de Soekarno. Hatta. Atualmente , os Estrangeiros com as iniciais LB e LJ encontram-se na “sala de detenção da Direção-Geral de Imigração, aguardando o seu repatriamento para o seu país”, disse o diretor-geral interino da Imigração, Saffar Muhammad Godam, em declaração escrita na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Godam explicou que os dois cidadãos chineses estão neste momento num processo de esclarecimento. Ambos ainda estão sujeitos a sanções de acordo com a regulamentação aplicável.

“Por suas ações, LB e LJ estarão sujeitos a sanções de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis”, disse ele.

Além disso, Godam explicou que as informações de LB e LJ ainda eram necessárias, embora houvesse um vídeo esclarecedor do cidadão chinês.

“Em 20 de janeiro de 2025, apareceu um conteúdo de vídeo da mesma conta de mídia social (@stellaroptics888) contendo um pedido de desculpas do proprietário estrangeiro da conta. Entretanto, “o montante de IDR 500.000 contribuído por estrangeiros foi utilizado para pagar as taxas de visto à chegada (VoA)”, explicou Godam.

Durante a busca, Godam disse que na gravação de vídeo que se tornou viral, descobriu-se que os agentes de imigração encontraram dois cidadãos chineses na rota errada. Em seguida, os policiais os levaram até a área de desembarque internacional para concluir o processo de imigração.

Por outro lado, o Ministro da Imigração e Correções da Indonésia (Imipas), Agus Andrianto, também expressou o seu compromisso em garantir a integridade e a responsabilização em todos os serviços públicos.

“A imigração continua a realizar uma supervisão interna rigorosa. Se ficar provado que um agente violou os regulamentos, serão tomadas medidas firmes de acordo com os regulamentos legais”, disse o antigo vice-chefe da polícia.

Viral coloca dinheiro no passaporte e alega suborno de imigração

Anteriormente, Viral através de um upload nas redes sociais, um cidadão (WN) da China era suspeito de subornar ou dar dinheiro a funcionários da Alfândega e Impostos Especiais no aeroporto para que pudessem passar pela via verde e ser declarados como tendo entrado na Indonésia sem transportar objetos perigosos. propriedade.

Na gravação viral é possível ver um cidadão chinês explicando por que conseguiu entrar na Indonésia. O homem pareceu ser confrontado por funcionários da Alfândega e Impostos Especiais no aeroporto. No entanto, o homem que gravou e seu amigo logo escaparam.

O homem da China que gravou o vídeo explicou então por que ele e seu amigo conseguiram escapar. Ele deu o exemplo de ter colocado Rs 500.000 em seu passaporte quando este foi verificado pelos funcionários da alfândega e dos impostos especiais de consumo.

Entretanto, a Direção Geral de Imigração abriu a sua voz relativamente ao vídeo viral. A Direção Geral de Imigração negou que o vídeo fosse verdadeiro. “Transmitimos que este vídeo não é verdadeiro”, afirmou a Direção-Geral de Imigração através da história ‘X’, citada no domingo, 19 de janeiro de 2025.

A Direcção-Geral da Imigração explicou que os funcionários das Alfândegas e Impostos Especiais não receberam subornos ou comissões. Na verdade, o vídeo viral não mostra nenhum suborno dado aos agentes.

“Foi diretamente confirmado que os agentes não pediram nem receberam qualquer compensação do exterior. Não há absolutamente nenhuma evidência no vídeo de que os agentes tenham feito isso”, afirmou.

A Direção Geral de Imigração disse que os dois estrangeiros chineses entraram na Indonésia através do terminal 2 do aeroporto Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang. Ambos entraram através de um balcão manual junto com um funcionário da Imigração.

“Os dados cronológicos foram ajustados às imagens das câmeras de segurança, o que mostra que os agentes não pediram nem receberam nada do interessado”, afirmou.