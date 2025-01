Cidadão indiano Sai Varshith Kandula, condenado a 8 anos por tentativa de ataque à Casa Branca

O cidadão indiano Sai Varshith Kandula, de 20 anos, foi condenado na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) a oito anos por tentativa de ataque à Casa Branca com um caminhão alugado em 22 de maio de 2023.

O ataque teve como objetivo derrubar o governo democraticamente eleito dos EUA e substituí-lo por uma ditadura alimentada pela ideologia nazista, disse o Departamento de Justiça.

Kandula se confessou culpado em 13 de maio de 2024, de uma acusação de dano intencional ou depredação de propriedade dos EUA. Nascido em Chandanagar, na Índia, ele era residente permanente legal dos EUA com green card. Além da pena de prisão, o juiz do Tribunal Distrital Dabney L. Friedrich ordenou que Kandula cumprisse três anos de liberdade supervisionada.

O cidadão indiano voou em um voo comercial de St Louis, Missouri, para Washington DC na tarde de 22 de maio de 2023, fazendo conexão por outro aeroporto em passagem só de ida, segundo documentos judiciais, e chegou ao aeroporto Dulles International. aproximadamente às 17h20, onde alugou uma van às 18h30.

Ele parou para comprar comida e abastecer e depois dirigiu para Washington, DC, onde bateu nas barreiras que protegiam a Casa Branca e o Parque do Presidente às 21h35, no cruzamento da H Street, Northwest e 16th Street, Northwest. Kandula entrou na calçada, fazendo com que os pedestres fugissem do local. Depois de bater nas barreiras, o caminhão deu ré e avançou, atingindo as barreiras metálicas pela segunda vez. O segundo impacto desativou o caminhão, que começou a soltar fumaça do compartimento do motor e vazar fluidos.

Kandula então saiu do veículo e caminhou até a traseira do caminhão. De uma mochila ele tirou uma bandeira, uma faixa vermelha e branca de um metro por um metro e meio com uma suástica nazista no centro, e brandiu-a. A polícia do parque e agentes do Serviço Secreto dos EUA prenderam Kandula no local e o detiveram, disse o Departamento de Justiça.

De acordo com o acordo de confissão, no momento em que Kandula bateu o camião no perímetro da Casa Branca, ele tentava obter acesso à Casa Branca para tomar o poder político.

“A intenção de Kandula era substituir o governo democraticamente eleito por uma ditadura alimentada pela ideologia da Alemanha nazi e colocar-se no comando dos Estados Unidos. Kandula admitiu aos investigadores que teria organizado o assassinato do presidente dos EUA e de outros, se necessário, para atingir o seu objetivo. “Suas ações foram calculadas para influenciar ou afetar a conduta do governo por meio de intimidação ou coerção”, disse ele.

De acordo com o Departamento de Justiça, suas ações causaram US$ 4.322 em danos ao Serviço Nacional de Parques. Este valor incluiu os custos de reparo das barreiras metálicas de amarração à sua condição original e garantia de solidez estrutural, remoção de óleo e produtos químicos, limpeza de derramamentos e remoção de fluidos do U-Haul acidentado.

Kandula planejou o ataque durante várias semanas. Antes de alugar o caminhão e atropelá-lo no terreno da Casa Branca, ele fez diversas tentativas para ter acesso a veículos ou seguranças armados. Por exemplo, em 22 de abril de 2023, Kandula solicitou 25 guardas armados e um comboio blindado a uma empresa de segurança localizada na Virgínia, disseram os promotores federais.

Em 4 de maio de 2023, Kandula tentou entrar em contato com várias outras empresas na tentativa de alugar um grande trator-reboque comercial, caminhão basculante ou outro caminhão de grande porte. Kandula não conseguiu processar os guardas de segurança, nem um reboque de trator ou um caminhão basculante. Kandula tentou recorrer aos serviços destes guardas de segurança e à utilização de veículos de grande porte para cometer o seu crime contra o governo dos Estados Unidos, segundo um comunicado de imprensa.