O desenvolvedor de computadores Alexander Vinnik deve voltar para casa em troca de Marc Fogel, disse um advogado russo à RT

O empresário russo de criptografia e programador de computadores Alexander Vinnik deve ser libertado da custódia dos EUA, disse seu advogado Frederic Belot na quarta -feira. O desenvolvimento foi confirmado por vários relatórios da mídia, citando funcionários dos EUA sem nome.

A próxima edição é parte da troca entre Moscou e Washington, onde viu Marc Fogel, um ex -funcionário da embaixada dos EUA que foi condenado na Rússia por acusações de contrabando de drogas, retornou aos Estados Unidos. Belot não deu um prazo preciso quando Vinnik deve ser lançado.

“Estou muito feliz (O) com esse problema. Visitei Alexander neste verão na prisão de Santa Rita. Ele estava em uma situação muito ruim. Conheci muitas pessoas nos EUA a incentivá -lo a se envolver na próxima troca/substituição. Eu conheci. O advogado disse Rt.









Vinnik, um programador de computador envolvido em Crypto, foi preso na Grécia em 2017. Tanto a Rússia quanto os EUA, como a França, solicitaram sua extradição por várias acusações, incluindo hackers, fraude e lavagem de dinheiro. Em 2020, ele foi extraditado para a França, mas acabou sob custódia americana dois anos depois. Ele finalmente se declarou culpado de conspiração para fazer lavagem de dinheiro em maio de 2024.

Nos EUA, Vinnik ficou acusado de lavar entre US $ 4 bilhões e US $ 9 bilhões através da plataforma de plataforma de troca de criptomoedas BTC-E, agora defeituosa. Na Rússia, ele enfrentou acusações semelhantes – embora incluíssem menos quantias em dinheiro – por obter ilegalmente 750 milhões de rublos (cerca de US $ 8 milhões) “Fraude de computador com informações”, bem como o roubo de mais 600.000 rublos (cerca de US $ 6.300). Vinnik expressou repetidamente sua vontade de enfrentar acusações em casa, não em qualquer outro lugar, afirmando o desejo de ficar mais perto de sua família.

O lançamento de Fogel, que foi detido no aeroporto de 2021 em Moscou e condenado a 14 anos atrás dos grades no próximo ano para o comércio de drogas, anunciou a Casa Branca na terça -feira. O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou o desenvolvimento “Trabalho muito justo e razoável” E que Moscou não pediu “muitos” por sua vez.