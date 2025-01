Cidadãos indonésios na Alemanha: independentemente dos problemas existentes, melhor apoiamos o programa de alimentos nutricionais gratuitos

Yakarta, vivo – Programa de alimentos nutricionais gratuitos (MBG) do presidente da Indonésia, Pabowo Subánto, é muito proeminente, incluindo cidadãos indonésios (WNI) que estão no exterior. Existem comentários positivos no programa principal de Pabowo.

Os cidadãos indonésios na Alemanha também destacaram o MBG que começou gradualmente desde 6 de janeiro de 2025. O cidadão indonésio foi nomeado infantil Tri Rizky com uma conta do Instagram @Boytzky, que estava no mestrado em educação artística na Alemanha.

O garoto comparou os comentários positivos dos alemães em comparação com os indonésios para abordar o programa de alimentos nutricionais gratuitos na Indonésia.

Os comentários foram enviados pelo garoto Tri Rizky @Boytzky, conhecido por um cidadão indonésio que estuda mestre em artes na Alemanha.

“Comparação dos comentários alemães e indonésios sobre programas de alimentos nutritivos gratuitos. Muito contraste“Boy escreveu citado no sábado, 1º de fevereiro de 2025.

 Programa de alimentos nutritivos gratuitos, programa de almoço grátis

Em sua publicação no Instagram, Boy capturou a tela de uma série de comentários alemães positivos que responderam ao programa MBG no país.

Existem cidadãos alemães que dizem que a nutrição é importante para o progresso do país.

“O país definitivamente avançará. A comida é muito importante. (Recusa Akan Maju. Giizi Ittu Penting)“

Portanto, escreva a conta @xwheResfertx anexada à criança.

“Sowas Muss é o pêlo mais alto, como um Schwangeren A älteren Menchen Geben. O ponto: em todos os países como este, coma de graça para crianças pequenas, mulheres grávidas e pais. (Ele quer que todos queiram um programa rico na Indonésia)“, Ele também escreveu a conta @theking.oficial8.

Há uma diferença entre cidadãos alemães e cidadãos indonésios que fazem comentários cínicos sobre o programa MBG.

“Feliz o quê? As crianças almoçam grátis que seu pai caiu sobre o imposto sobre o aumento de impostos. Pague por dívidas à China por custos gratuitos de alimentos“Disse @cv_egohpertiquel que foi capturado por garoto.

Existem usuários da Internet da Indonésia que chamam o programa MBG apenas GIMIK para acalmar as eleições presidenciais.

“De fato, apenas o dinheiro do estado vagueia, se você realmente deseja ajudar os fracos mais carinho, dado dinheiro aos pobres se você comer crianças livres de pessoas ricas a entender, por isso não está no alvo. E, fazendo com que o orçamento do estado inchasse que, no final, os impostos foram aumentados, o impacto de todas as pessoas foi carregado porque os preços subiram e, no final, a inflação ocorreu,“Escreveu @Social Media1999

Boy também concluiu que os alemães responderam ao programa MBG iniciado por Pabowo como muito bom.

“De qualquer forma, em geral, os alemães veem que este programa é realmente positivo, se na IndonésiaMenino disse.

Menino disse que não era uma taxa. Ele afirmou apenas escrever e carregar as declarações positivas dos alemães que consideraram que o programa MBG era útil. Enquanto isso, alguns indonésios realmente tosy e não apoiam o programa.

“Antes de gritarem comigo em um sino pago, quero dizer que não sou um timbre. Meu objetivo é apenas querer notar a diferença. Por que esse programa alemão é positivo? Porque eles não sabem que tipo de situação na Indonésia“Disse garoto.

Segundo Boy, o programa MBG aponta bem porque deseja levar a Indonésia lentamente a países desenvolvidos e prósperos.

“Além dos problemas existentes, meu conselho é melhor para apoiar o governo neste programa de refeições gratuitas. O governo tem esse programa para ser bom e a maioria dos indonésios concorda com o programa.“, disse.