Cidadãos israelenses manifestam-se na prisão de Sde Teiman e exigem a liberação dos médicos do hospital palestino

Jerusalém, AO VIVO – Dezenas de ativistas israelenses realizaram um protesto na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, para exigir a libertação do médico palestino Hussam Abu Safiya, detido por soldados israelenses em seu hospital no norte de Gaza há duas semanas.

De acordo com um jornalista da Anadolu, conforme relatado no sábado, ativistas pela paz pertencentes ao movimento Israel Standing Together realizaram um protesto perto da notória prisão de Sde Teiman, no sul de Israel.

Eles seguravam fotografias de Abu Safiya e faixas que diziam “Parem os Desaparecimentos”, “Libertem o Dr. Abu Safiya” e “Gaza Precisa de Médicos”.

 Militares VIVA: Forças de Defesa de Israel (IDF) na Faixa de Gaza

Embora Israel não tenha revelado o local de detenção de Abu Safiya, relatórios palestinos locais dizem que ele está detido na prisão de Sde Teiman.

Em 27 de Dezembro, após repetidos ataques, as forças israelitas invadiram o Hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, queimando e danificando gravemente edifícios importantes, forçando o hospital a suspender as operações. Abu Safiya, o diretor do hospital, foi preso junto com dezenas de profissionais médicos.

Segundo dados palestinianos, cerca de 350 pessoas dentro do hospital, incluindo muitos membros do seu pessoal médico, foram detidas pelo exército israelita e mantidas em prisões israelitas sem informações sobre as condições da sua detenção.

Vários grupos de direitos humanos em todo o mundo, incluindo a instituição de caridade Medical Aid for Palestine, sediada no Reino Unido, e os Médicos Contra o Genocídio, sediados nos EUA, apelaram a medidas urgentes para proteger os profissionais de saúde em Gaza, bem como a libertação imediata de Abu Safiya e de outros médicos. funcionários.

 Ruínas de edifícios na área de Shujaiya, na cidade de Gaza, devido aos ataques israelenses

Os militares israelitas continuaram a sua guerra genocida em Gaza, que matou pelo menos 46.000 pessoas, a maioria das vítimas mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar a um cessar-fogo imediato.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão em Novembro de 2024 contra o chefe da autoridade israelita, Benjamin Netanyahu, e o antigo chefe da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra na região. (formiga)