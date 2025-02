Cientista veterano e ex -Universidade de Anna VC RM Vasagam não mais

R. Manicka Vasagam, cientista espacial veterano e ex -vice -chanceler (VC) da Universidade de Anna, Tamil Nadu, morreu na sexta -feira (14 de fevereiro de 2025). Ele tinha 91 anos e sua esposa e duas filhas sobrevivem.

Segundo fontes familiares, o professor Vasagam estava doente há algum tempo e morreu em sua residência em Bangalore nas primeiras horas da sexta -feira. Serviu como VC da equipe da Universidade de maio de 1997 a maio de 1999.

Ele foi o fundador e diretor do ex -Instituto de Tecnologia da Informação Tamil Nadu (Tanitec) e ex -cientista sênior e ilustre da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO).

Ele ocupou o cargo de diretor do Vikram Sarabhai Space Center em Thumba, Thiruvananthapuram. O professor Vasagam era o mais jovem entre os cientistas da ISRO que receberam o Prêmio Padmashree. Ele foi o diretor do projeto de satélite Baskara da Índia e um estudante ilustre do PSG College of Technology, Coimbatore.

Os principais professores da Universidade de Anna disseram que seu desaparecimento foi uma perda para a comunidade científica e acadêmica. Tr Gopalakrishna Nair, um colega que trabalhou com ele durante seus anos como cientista que desenvolve a primeira Apple de Comunicação Experimental no país, disse que o professor Vasagam se dedicou nove anos ao projeto.

“Todos os associados a ele se lembrarão facilmente de suas grandes contribuições de maravilhosas expressões intelectuais além das expectativas de um cientista normal desta época. Ele fez alguns dos melhores estudos e análises científicas, ajudando diferentes organizações e personalidades ”, afirmou.

“Pensar além das percepções atuais nunca foi um inibidor para ele e essa rara característica fez sua vida brilhar, trazendo soluções tecnológicas para a ISRO”, disse ele, acrescentou que o professor Vasagam era um “cavalheiro com um coração gentil e uma grande visão cardíaca da humanidade. “