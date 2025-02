Cientistas, pesquisadores trabalham para arquivar dados federais de saúde purgados pela administração de Trump

Cientistas privados, pesquisadores e organizações de saúde correram para preservar a maior quantidade de dados e diretrizes federais de saúde pública possível na semana passada, depois que a notícia chegou ao governo Trump planejando eliminar os sites dos sites das agências federais.

Muitos pegaram esses dados e os transferiram para sites pessoais ou contas de subsistênciaAssim, Enquanto outros ainda estão descobrindo o que fazer com o que reuniram.

Esses arquivistas muitas vezes anônimos agora enfrentam a tarefa colossal de se conectar para descobrir quanta informação foi salva e como recriar uma rede centralizada de sites onde o público pode acessar facilmente.

“A eliminação de informações ou simplesmente a ameaça deve se preocupar”, disse Candace St. John, que está trabalhando com um grupo de profissionais de saúde pública que lutam para preservar Dados chamados ALTCDC. “É algo que muitas comunidades realmente vão minar”.

St. John, que se descreve como um “vínculo” entre os profissionais de saúde que compilaram esses dados, conectando trabalhadores e rastreando o que foi salvo, acrescentou que os dados federais de saúde pública são especialmente importantes em áreas rurais que normalmente não têm sua própria saúde departamentos como as cidades.

“Confiamos nesses conjuntos de dados para tomar decisões importantes de cima para baixo”, disse ele.

Depois que o presidente Trump assinou ordens executivas apontando para a “ideologia de gênero” e os esforços de diversidade, equidade e inclusão, as agências federais de saúde começaram a limpar seus sites de materiais relacionados às questões.

O impacto foi generalizado. Desde sexta -feira passada, mais de 80.000 páginas de mais de uma dúzia de sites do governo dos Estados Unidos foram eliminados, de acordo com um Análise do New York Times. Parte disso inclui os recursos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para monitoramento e prevenção do HIV Infecções sexualmente transmissíveis (DSTs), bem como diretrizes de agência para prescrever controle de natalidade e Cuidados de gênero que afirma. Institutos Nacionais de Saúde (NIH) Escritório de Pesquisa em Saúde da Mulher O site também foi eliminado.

Enquanto alguns desses sites e conjuntos de dados foram restaurados, como A ferramenta CDC AtlasAssim, É usado para rastrear HIV e DSTs, eles não parecem ser tão robustos quanto antes.

A confusão e o alarme em torno da purga aumentaram ainda mais quando alguns relatos da mídia na semana passada sugeriram que um fechamento ainda mais amplo dos sites do governo ocorreria à medida que os esforços eram feitos para purgar menções à diversidade, mas o escritório de gerenciamento de pessoal os governava como “falso rumores. “

Na noite de quinta -feira, o virologista Angie Rasmussen recebeu uma ligação de um jornalista que perguntou se ele ouvira os rumores de que o governo Trump estava prestes a eliminar o site do CDC. Ela não fez isso e, depois da ligação, compartilhou a notícia com alguns colegas e depois começou a trabalhar.

“Fui imediatamente aos dados de que precisaria e comecei a baixar”, disse ele.

Ela usou o Archive.org para preservar a maior parte do site do CDC possível. Em seguida, ele se conectou de acordo com o analista de dados com sede em Michigan Charles Gaba, que baixou com sucesso o site inteiro da agência. Desde então ele publicou Alguns links para um site Ele tem isso há anos.

Outros tomaram medidas semelhantes. A escritora e a ativista da saúde reprodutiva Jessica Valenti criou Um site em seu substituto Com todos os dados do CDC sobre saúde sexual, contracepção e jovens LGBTQ, ela poderia baixar antes que o site escurecesse. O site também inclui instruções sobre como outras pessoas podem compartilhar documentos excluídos com ele.

Algumas organizações também fizeram um esforço para preservar os dados, incluindo o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que obteve as diretrizes do CDC e as publicaram novamente em seu site.

Mas, aparentemente, muitas informações foram eliminadas durante a noite e não está claro o quanto resta.

Justin Gill, um profissional de enfermagem de cuidados urgentes, disse que as diretrizes do CDC frequentemente consultam ao considerar as opções de atendimento ao paciente. Na semana passada, eu estava discutindo as opções de tratamento para pessoas com sífilis com um colega quando ele tentou visitar o site do CDC para revisar suas diretrizes de tratamento e notar que ele estava inativo.

“Eu estava tentando encontrar diretrizes porque (tive) perguntas sobre tratamentos de primeira linha e segunda linhas … e esse recurso desapareceu completamente”, disse ele.

Gill enfatizou o impacto potencial dos dados federais de saúde pública, como os que não estavam mais disponíveis. Os profissionais de saúde de todo o país dependem de informações federais sobre saúde, especialmente o CDC, para tomar decisões informadas ao prestar assistência.

“Os CDCs eram o padrão -ouro para informações de saúde precisas e atualizadas e é quase como, com grande eficiência, tornou -se a risada dos recursos de assistência médica”, disse Gill.

Ele ressaltou que existem outras fontes para recorrer a diretrizes relacionadas à saúde.Assim, Mas muitas vezes apenas informações do CDC.

O benefício dessa informação, disse Gill, não era apenas que era precisoAssim, Mas também que foi centralizado, o que o torna um lugar rápido e fácil recorrer a questões de saúde.

Agora, disse Gill, se médicos ou enfermeiros não conseguirem encontrar as informações de que precisam nos sites do CDC ou NIH, por exemplo, eles terão que encontrá -los em outros lugares, o que os faz passar menos tempo com os pacientes.

Os profissionais de saúde que conversaram com a colina também disseram que estão preocupados com a forma como os novos desenvolvimentos afetarão a precisão das informações que estão trabalhando incansavelmente para preservar. Os dados de saúde pública e as diretrizes resultantes devem ser atualizadas constantemente.

Portanto, manter os dados é importante, disseram eles, mas também não protegem completamente o público de problemas de saúde novos e emergentes, como doenças virais.

Além de esfregar as informações dos sites da agência, o governo Trump ordenou que as agências federais de saúde pausassem temporariamente sua comunicaçãoAssim, O que significava que o CDC parou de enviar relatórios como seu relatório semanal de morbimortalidade que fornece regularmente novos dados relacionados à saúde. Earl nesta semana, o CDC começou a emitir o relatório novamenteAssim, Mas outros conjuntos de dados, como seus Fluview permanece offline.

Rasmussen disse que os dados de vigilância da gripe do CDC são essenciais para rastrear novos desenvolvimentos com a doença. Também é particularmente importante, dados os casos atuais de gripe aviária no país, disse ele.

“Isso nos coloca em risco, porque você tem uma infecção por vírus que está se espalhando incontrolavelmente na população e não está fazendo nada a respeito, e não está rastreando”, disse ele.

