CII sugere agenda de 10 pontos sobre facilidade de reformas corporativas antes do orçamento

Antes do próximo orçamento, a Confederação da Indústria Indiana (CII), órgão da indústria, sugeriu no domingo (12 de janeiro de 2025) uma agenda de 10 pontos para impulsionar reformas que tornem mais fácil fazer negócios, com o objetivo de reduzir a carga de conformidade, simplificar as estruturas regulatórias e melhorar a transparência.

Entre as “intervenções políticas urgentes”, o órgão da indústria recomendou que todas as aprovações regulatórias (nos níveis central, estadual e local) deveriam ser fornecidas obrigatoriamente apenas através do Sistema Nacional de Janela Única.

Defendeu também a aceleração do processo de resolução de litígios, melhorando a capacidade dos tribunais e recorrendo mais ao mecanismo de resolução alternativa de litígios (RAL).

Para simplificar a conformidade ambiental, afirmou a CII, poderia ser introduzida uma estrutura unificada que consolidasse todos os requisitos em um único documento.

Enfatizando que o acesso fácil à terra é importante para facilitar negócios novos ou em expansão, ele disse que os estados podem ser incentivados a desenvolver uma autoridade fundiária integrada, em linha com o objectivo de racionalizar os bancos de terras, digitalizar e integrar os registos fundiários e fornecer informações sobre terras disputadas. e orientar as reformas necessárias.

Para ajudar a indústria na aquisição de terrenos em todo o país, o Banco Indiano de Terrenos Industriais (IILB), que fornece informações sobre terrenos na maioria dos estados, pode tornar-se um banco de terrenos a nível nacional, com apoio orçamental central dedicado, disse ele.

Embora a Índia tenha se concentrado na melhoria da facilidade de fazer negócios (EoDB) ao longo da última década, o dinamismo precisa ser mantido, especialmente em certas áreas específicas, disse o CII.

O Diretor Geral do CII, Chandrajit Banerjee, disse: “Simplificar as estruturas regulatórias, reduzir os encargos de conformidade e melhorar a transparência deve continuar sendo nossa agenda central nos próximos anos. A conformidade da indústria relacionada a diversas áreas, como terra, trabalho, resolução de disputas, pagamento de impostos e “O ambiente oferece uma ampla margem de redução, vital para impulsionar a competitividade, impulsionar o crescimento económico e a criação de emprego.” processamento atempado dos pedidos indústria e prestação de serviços pelos ministérios centrais, poderia ser aprovada uma lei impondo uma obrigação legal a todas as autoridades públicas de fornecer serviços com prazo determinado e de resolver queixas, com previsão de aprovação considerada além do cronograma prescrito, sugeriu o CII.

Sublinhou que o âmbito da Rede Nacional de Dados Judiciais (NJDG), que foi criada para identificar, gerir e reduzir o atraso de processos nos tribunais, deve ser alargado para incluir dados judiciais, que constituem uma parte substancial do processamento. de casos no sistema.

Argumentando que a conformidade trabalhista continua extensa e árdua e aguarda a implementação dos quatro códigos trabalhistas, ele apelou à expansão do escopo do Portal Shram Suvidha, que facilita a conformidade integrada em apenas algumas leis centrais selecionadas, para que funcione como um Portal centralizado para todos cumprimento das leis trabalhistas centrais e estaduais.

Afirmando que é importante melhorar a facilitação do comércio, disse que é necessário tornar o programa de Operador Económico Autorizado (AEO), que permite inúmeras autorizações prioritárias aos membros, mais atraente e mais fácil de aderir, observou como parte do item 10 sobre a ordem do dia.

Apontando a “elevada e crescente pendência das disputas fiscais” como uma questão importante, a CII disse que é necessário minimizar os litígios relativos ao imposto sobre o rendimento, desobstruindo a pendência ao nível do Comissário do Imposto sobre o Rendimento (Recursos) e melhorando a eficácia do mecanismo ADR tais como Acordo Antecipado de Preços, Reuniões Antecipadas de Resolução e Esquema de Resolução de Disputas, como parte das reformas do EoDB.