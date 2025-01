Cinco anos após a proibição de Tiktok, os índios também se juntam ao ‘abrigo’ chinês de Xiaohongshu

Mesmo quando o destino da plataforma de mídia social, Tiktok, permanece em equilíbrio nos EUA, com uma proibição adiada por algumas semanas pelo presidente Donald Trump, Xiaohongshu, uma plataforma chinesa que se assemelha a Tiktok, deu as boas -vindas aos “refugiados” do serviço sitiado, e muitos usuários permaneceram. Agora, um gotejamento de usuários indianos também se junta à plataforma, cinco anos depois que a Proibição do Tiktok levou a maioria dos criadores e usuários a rivalizar com plataformas americanas como Instagram e YouTube.

A nova base de usuários abriu um canal de troca raro entre usuários indianos e chineses e oferece uma idéia de preconceitos e percepções chinesas da Índia. “Um amigo na China disse que foi interessante”, disse Neenu Vinod, um usuário baseado em Mumbai que ingressou na inundação de “refugiados” americanos ingressou na plataforma. “Estou obtendo uma mistura de tiktokers e chineses americanos que usam o aplicativo. Eles estão nos ajudando com certas coisas “como o jargão para usar e dicas para fornecer traduções, disse ele.

Harish Meena, um Tiktok de si mesmo “Oldie”, disse na semana passada em sua primeira publicação de que ele gostava que o aplicativo se concentrou em “dar mais conteúdo e informações em vez de ser uma fonte de entretenimento”. O post venceu rapidamente mais de 50, apesar de Meena mal ter um terço de tantos seguidores.

Vanshika Kumar, que ganhou um monitoramento pequeno, mas considerável, dos usuários chineses logo após publicar alguns “têm uma visão parcial ou racista, provavelmente porque aprenderam sobre a Índia por meios tendenciosos”.

A Sra. Kumar ingressou em um ano atrás e viu uma nova coorte de usuários indianos, principalmente jovens adultos, ingressar na plataforma. “É revigorante usar uma nova forma de redes sociais”, disse ele.

De fato, o conteúdo dos usuários chineses sobre a Índia às vezes se tornou um preconceito absoluto, e alguns usuários questionam o estado de desenvolvimento e limpeza urbana da Índia. Mas também existem usuários, que comentam publicações de turistas chineses que publicam da Índia, por exemplo, que se maravilham com seus colegas “úteis” e “competentes” e “competentes” em empresas e universidades multinacionais no exterior.

Às vezes, os usuários indianos entram na conversa. Sob um explanador de vídeos de mandarim profissionalmente nas ambições da Índia, que incluía um segmento surpreendentemente detalhado sobre os relacionamentos centrais -Estado e suas facetas fiscais, um usuário de Uttar Pradesh defendeu (em Chino, é claro) a situação da lei e a ordem de o estado.

Xiaohongshu parece não seguir nenhum dos regulamentos das redes sociais que as empresas americanas se acostumaram. Mesmo códigos de acesso exclusivos para criar uma conta são entregues através do WhatsApp, não no SMS. No entanto, no meio de um degelo nas relações indo-chinesas, está longe de receber que o aplicativo estará envolvido no Bastante Proibições de aplicações chinesas que ocorreram após as escaramuças de fronteira de 2020.

Para os usuários, a geopolítica está longe de se concentrar. A Sra. Vinod, por exemplo, citou a degradação de outras plataformas de mídia social, como X, anteriormente Twitter. Citando o rasgado prejudicial em X tomou, começou a passar mais tempo em Bluesky, a alternativa X em grande parte vista como um abrigo para microbloggers de inclinação liberal. “Seria bom se todos nos colocássemos nessas aplicações e desfeitos do Facebook e Twitter”, disse Vinod.