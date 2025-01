Cinco comandantes de assalto Greyhounds transferidos e posições atribuídas

O governo estadual transferiu e destacou cinco comandantes de assalto Greyhounds de acordo com GO RT No 75 emitido pelo secretário-chefe K. Vijayanand na segunda-feira. De acordo com a ordem emitida pelo Secretário-Chefe, Navjyoti Mishra foi nomeado Vice-Superintendente de Polícia (ASP), Chinthapalle, Manda Javali Alfons como ASP, Nandyal, Manoj Ramanath Hegde como ASP, Rajampet, Patil Devraj Manish como ASP, Kakinada, e Rohit Kumar Chaudhary como ASP, Tadipatri.