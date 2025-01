Cinco comida para levar da primeira audiência do Senado de RFK Jr.

Robert F. Kennedy Jr. foi ao Comitê de Finanças do Senado na quarta -feira enquanto procurava confirmação como Secretário de Saúde e Serviços Humanos do Presidente Trump.

Kennedy é um dos indicados mais controversos de Trump. Isso se deve em parte à sua atitude altamente cética em relação às vacinas e ao que os críticos caracterizam como um gosto pelas teorias da conspiração pseudocientífica.

Kennedy também é divisivo por outros motivos. Alguns conservadores socialmente são duvidosos sobre os descendentes da família democrata, especialmente no que diz respeito ao seu apoio anterior aos direitos do aborto.

Enquanto isso, muitos dos parentes extensos de Kennedy são abertamente hostis para ele. Sua prima Caroline Kennedy, filha do presidente Kennedy, descreveu -o como um “predador” que não é adequado para o cargo nos últimos dias. O filho de Caroline, Jack Schlossberg, também tem sido um crítico vigoroso.

Apesar de tudo isso, Trump e seus seguidores estão fortemente por trás de Kennedy, a quem eles querem liderar um esforço que resumiram no slogan tornar os Estados Unidos novamente saudáveis.

Aqui estão cinco conclusões do público na quarta -feira.

As vacinas eram um tema central

A história de Kennedy nas vacinas sempre estaria no coração da audição.

O calor das cargas foi jogado e algumas das trocas foram notáveis.

Um dos bíblicos mais memoráveis ​​do dia veio do senador Sheldon Whitehouse (Dr.I.), que disse a Kennedy: “Francamente, você assusta as pessoas”.

Whitehouse também insistiu que cabia a Kennedy entregar “uma retração clara e confiável do que ele disse sobre vacinas”.

O senador Ron Wyden (D-Ore) citou uma entrevista ao podcast de julho de 2020, quando Kennedy disse que “nenhuma vacina é segura e eficaz”.

Em uma troca tensa, Kennedy insistiu que havia retirado um contexto de nomeação, que havia corrigido repetidamente conceitos errôneos que haviam emergido e que Wyden estava sendo “desonesto”.

Em uma declaração de abertura que antecipou claramente os ataques, Kennedy disse: “As notícias afirmaram que sou anti-acuna ou anti-indústria. Eu também sou. Eu sou pró-sedução.

Mas mesmo naquela época, suas palavras foram interrompidas por um manifestante que o acusou de mentir.

Aborto levanta a cabeça

A preocupação de Kennedy com as posições anteriores sobre os direitos do aborto é esmagadoramente nos republicanos

A senadora Maggie Hassan (DN.H.) apontou a declaração de Kennedy em 2023 que era “probortista”.

Hassan acrescentou que “foi realmente ótimo para meus colegas republicanos estarem tão abertos para votar em um secretário profissional do HHS”.

Mas ele também disse que Kennedy havia declarado anteriormente que a autonomia corporal era um de seus valores centrais.

“Quando você decidiu vender os valores que teve a vida toda para que o presidente Trump lhe desse poder?” Ela perguntou

“Eu concordo com o presidente Trump que cada aborto é uma tragédia”, respondeu Kennedy.

Senador James Lankford (R-Okla.) Ele também apontou que ele e Kennedy tinham “algumas discordâncias” na questão do aborto.

Kennedy reiterou novamente seu apoio às posições de Trump e acrescentou que concordou com o presidente que “não podemos ser uma nação moral se tivermos 1,2 milhão de abortos por ano”.

“Você está apoiando esses oonsies?”

Um dos momentos mais inesperados foi a cortesia do senador de 83 anos, Bernie Sanders (i-vt.) E dois bebês para bebês.

O em questão foi mostrado em ótimas fotos por trás do senador de Vermont. Um usava o slogan “Não Vaxado, sem medo”, enquanto o outro declarou “sem Vax, sem problemas”.

Sanders disse que os Oons estavam sendo vendidos para a defesa da saúde das crianças, que Kennedy fundou.

Sanders reclamou que ele era inconsistente com a parte Kennedy se retratar como uma vacina para pró-while “, sua organização está ganhando dinheiro vendendo o produto de uma criança para os pais, por 26 dólares, o que lança dúvidas fundamentais sobre a utilidade das vacinas. “

Sanders pediu a Kennedy para impedir que a organização vendesse o produto.

Kennedy disse que não tinha “poder sobre essa organização” porque havia renunciado ao conselho.

Sanders disse que a renúncia de Kennedy foi recente, aconteceu no mês passado e continuou.

“Você apoia esses Onnsies?”

“As vacinas de suporte”, respondeu Kennedy.

O momento se tornou viral instantaneamente nas redes sociais.

Alguns tropeços no Medicare e Medicaid

O retorno era muito esperado e para cada um entre Kennedy e os senadores democratas.

Mais surpreendentes foram as falhas do candidato no Medicare e Medicaid.

Talvez o mais deslumbrante, Kennedy disse que o Medicaid foi pago inteiramente pelo governo federal. Não é. Os estados também pagam parte do custo.

Ele também fez a posição peculiar de que os prêmios eram muito altos no programa. Com exceções extremamente raras, os beneficiários do Medicaid não pagam prêmios.

Um dos momentos mais desconfortáveis ​​que Kennedy sofreu nas mãos republicanas ocorreu quando o senador Bill Cassidy (R-La.) Pressionou-o para obter detalhes sobre como o Medicaid se reformaria.

Kennedy deu uma resposta bastante geral e ampla, e talvez mais parecia mal -humorada com a pergunta.

Algo mudou?

O público permitiu que os democratas acertassem alguns golpes para Kennedy. Mas não houve um único momento que parece devastador por suas possibilidades.

Sua vida pessoal, que inclui um vício antes da heroína que Kennedy falou, estava principalmente intacto.

Kennedy retorna ao Capitol Hill na quinta -feira para testemunhar ao Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado.

Fundamentalmente, Cassidy é a cadeira desse painel. Cassidy, um médico, “trabalhou por mais de 25 anos no sistema hospitalar de caridade da Louisiana”, de acordo com sua biografia oficial no site do comitê. Tibio apareceu em direção a Kennedy até agora.

A votação de Cassidy pode ser crucial para o destino final de Kennedy.

Nenhum candidato a Trump pode se dar ao luxo de perder mais de três senadores republicanos, assumindo que todos os democratas votam contra a confirmação.

Três republicanos votaram contra Pete Hegseth como Secretário de Defesa: Sens. Susan Collins (Maine), Mitch McConnell (Ky.) E Lisa Murkowski (Alasca).

McConnell, um sobrevivente da poliomielite, às vezes parece implicitamente crítico de Kennedy. Collins e Murkowski são amplamente vistos como os dois senadores republicanos mais moderados e podem votar contra Kennedy.

É por isso que Cassidy poderia ser a maquiagem ou voto quebrado.

