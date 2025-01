Cinco lutas de lobby iminentes em 2025

Os lobistas estarão ocupados com várias batalhas legislativas massivas no início de uma segunda administração Trump.

O presidente eleito, Trump, está prestes a perturbar os negócios normais em Washington quando tomar posse em 20 de janeiro, ameaçando impor tarifas elevadas às importações americanas que poderão atingir aliados estrangeiros, inimigos e empresas que utilizam cadeias de abastecimento internacionais.

O Congresso controlado pelos republicanos também se prepara para aprovar dois projetos de lei de reconciliação orçamental, que lhes permitiriam aprovar leis por maioria simples, para reforçar a segurança fronteiriça à medida que Trump reprime a imigração e para expandir e desenvolver os cortes fiscais de Trump em 2017.

“A questão para cada empresa ou associação comercial é: você está entre as três principais listas republicanas? Ter defensores fortes será a diferença entre o sucesso e a decepção em 2025”, disse Loren Monroe, diretor do BGR Group.

O Congresso também tem rejeitado o pacote de financiamento agrícola de cinco anos, conhecido como “projeto de lei agrícola”, há dois anos. Os republicanos têm pressionado para cortar os programas de nutrição para libertar mais fundos para os agricultores cujos meios de subsistência foram afetados pelos preços mais elevados e pelas condições meteorológicas extremas, uma “falsa escolha”, segundo Vince Hall, diretor de relações governamentais da Feeding America.

E embora um projecto de lei para quebrar o chamado “duopólio Visa-Mastercard” mais uma vez não tenha sido votado, espera-se que a longa batalha entre bancos e retalhistas sobre as “taxas de utilização” de cartões de crédito continue. em 119o Congresso.

Tarifas

A adoção de novas tarifas abrangentes sobre as importações dos EUA foi uma posição central da campanha de Trump, que resistiu à reação dos economistas que alertaram que poderiam aumentar os preços à medida que as empresas repassassem os custos aos consumidores e piorassem a inflação.

Desde a eleição, ele ameaçou impor tarifas de 25% ao México e ao Canadá para segurança fronteiriça e uma tarifa adicional. Tarifa de 10 por cento sobre a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos para forçar a China a impor a “pena máxima, a morte”, aos traficantes de drogas.

Ele ameaçou impor uma tarifa de 60% sobre as importações chinesas durante a campanha eleitoral.

Mas Trump é, em última análise, um “negociador”, escreveu num artigo o gigante jurídico e do lobby Akin Gump Strauss Hauer & Feld. análise pós-eleitoralque observou que “a ameaça de uma tarifa básica também poderia ser usada para negociar mini-acordos”.

“Isto poderia incluir novos acordos sectoriais que procurem trabalhar com aliados e parceiros para diversificar as principais cadeias de abastecimento (por exemplo, semicondutores, minerais críticos, fornecimentos médicos) fora da China”, segundo Akin.

Imigração

As controversas políticas de imigração de Trump tornaram-se uma marca registrada de seu primeiro governo. Ele prometeu outra ofensiva ambiciosa durante o seu segundo mandato, incluindo a maior operação de deportação da história.

Mas a sua agenda enfrenta obstáculos, incluindo potenciais desafios legais e pressão dos principais lobbies agrícolas e líderes empresariais cuja força de trabalho depende fortemente de imigrantes, incluindo aqueles que se encontram ilegalmente no país.

Bruce Mehlman, da Mehlman Consulting, disse que “as empresas estão em todos os lugares” nesta questão.

“Para alguns, este é um risco existencial, para outros é uma preocupação mais ampla sobre a ruptura social e para outros ainda não está imediatamente no mapa de ameaças”, disse Mehlman.

Líderes tecnológicos, incluindo o CEO da Tesla, Elon Musk, e Sriram Krishnan, o próximo conselheiro político sênior de Trump na Casa Branca em inteligência artificial, também sugeriram a remoção dos limites de green cards para imigrantes qualificados em meio à repressão à imigração de Trump, provocando uma reação esta semana de ativistas de extrema direita e ávido Trump. apoiadora Laura Loomer.

Lobistas do grupo liderado pelos republicanos AxAdvocacy destacaram outro risco para The Hill: que uma luta pelo financiamento do muro fronteiriço possa levar à paralisação do governo em março.

Impostos

A liderança do Partido Republicano no Senado revelou este mês um plano para priorizar o financiamento fronteiriço e suspender a reforma fiscal para um segundo projeto de reconciliação, para consternação dos lobistas fiscais que acreditam que levará mais tempo do que o esperado para aprovar um pacote fiscal há muito aguardado.

As promessas de campanha populistas de Trump, incluindo a eliminação do imposto sobre gorjetas, também poderão tornar mais difícil aos tradicionais aliados republicanos no mundo empresarial avançarem nas suas prioridades, especialmente à medida que os líderes republicanos navegam numa pequena mas poderosa coligação de falcões na Câmara, o que poderá complicar a situação. processo.

“O objectivo da maioria de simplificar o código fiscal e a pressão para reduzir o défice federal significarão que as prioridades fiscais das empresas estarão em risco, a menos que os defensores no Congresso se levantem. Margens estreitas darão poderes aos membros individuais do Congresso para lutarem pelo que necessitam para o seu voto, “, disse Monroe.

Embora várias disposições da lei de redução de impostos de Trump de 2017 não expirem até ao final de 2025, os lobistas fiscais alertaram que os atrasos poderiam inviabilizar os esforços de reforma fiscal e impor incerteza às empresas e aos indivíduos enquanto planeiam para o próximo ano.

“Se você é proprietário de uma pequena empresa e está tentando decidir se vai investir e não sabe se isso será uma despesa em um ano, não faça isso agora”, disse o fundador Grover Norquist. e presidente dos Americanos pela Reforma Tributária.

conta agrícola

No pacote de financiamento de final de ano, o Congresso incluiu uma segunda extensão consecutiva de um ano à lei agrícola de 2018.

A lei agrícola financia programas agrícolas e de nutrição, como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), que geralmente recebe a maior parte do financiamento da lei agrícola.

Os republicanos propuseram cortes nos programas de nutrição e no financiamento da conservação na Lei de Redução da Inflação para libertar mais dinheiro para os agricultores prejudicados pelos preços mais elevados e pelas condições meteorológicas extremas. Mas os defensores da luta contra a fome, como a Feeding America, uma rede sem fins lucrativos de 200 bancos alimentares, pressionavam para defender programas de nutrição mesmo antes das eleições.

A Feeding America defende fortemente programas de nutrição como o Programa de Assistência Alimentar de Emergência (TEFAP) e o Programa Alimentar Suplementar (CSFP), que fornece caixas alimentares mensais a idosos de baixos rendimentos. Mas também lutam pelos agricultores com quem fazem parceria.

“Não podemos resolver a fome sem alimentos, e os agricultores americanos têm uma parceria profunda e significativa com os bancos alimentares há mais de 50 anos”, disse Hall, lobista-chefe da Feed America.

“Esperamos que o Congresso ultrapasse a falsa escolha de escolher entre agricultores e programas de nutrição, porque a nação precisa absolutamente de ambos para enfrentar o problema premente e crescente da fome.”

Taxas de câmbio

Houve muito barulho neste Congresso sobre a Lei de Concorrência de Cartões de Crédito, um projeto de lei defendido pelos varejistas e difamado pelos bancos.

A legislação exigiria que as grandes instituições financeiras oferecessem pelo menos duas opções de rede de processamento de pagamentos para processar opções de cartão de crédito, uma das quais não pode ser Visa ou Mastercard. Essas duas empresas controlam juntas 80% do mercado, e os críticos chamam isso de “duopólio”.

O senador Dick Durbin (D-Ill.), um dos patrocinadores do projeto, disse que a Lei de Concorrência de Cartões de Crédito tem como objetivo dar opções aos varejistas. A Federação Nacional de Varejo (NRF), um dos maiores defensores do projeto, afirma que as taxas de intercâmbio são o maior custo operacional depois do trabalho para a maioria dos varejistas.

“Desta forma, as pequenas empresas teriam finalmente uma escolha real: poderiam encaminhar as transações com cartão de crédito na rede Visa ou Mastercard e continuar a pagar taxas de intercâmbio que são muitas vezes consideradas a sua segunda ou maior despesa, ou poderiam selecionar uma alternativa de custo mais baixo. Durbin disse durante uma audiência com os CEOs da Visa e Mastercard no mês passado.

Apesar das promessas feitas no verão passado de que os líderes do Senado votariam o projeto de lei, ele não surgiu antes do encerramento do Congresso.

Richard Hunt, diretor executivo da Electronic Payments Coalition, que representa Visa, Mastercard e outros bancos e cooperativas de crédito, questionou o termo “taxas de transferência bancária” quando questionado por The Hill sobre a próxima fase da luta legislativa.

Ele também projetou confiança para a batalha que tem pela frente.

“Em 2024, eles jogaram tudo e a pia da cozinha em nós”, disse Hunt. “O resultado final é que, com base na sua pergunta, estamos prontos no próximo ano para o que quer que eles joguem contra nós.”

