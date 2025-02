Cinco mortos, vários feridos quando Dumper Truck acerta a van em Bhind por Madhya Pradesh

Cinco pessoas, incluindo três mulheres, foram mortas e quase outras 12 feridas quando um caminhão de dumper atingiu um caminhão no distrito de Bhind, em Madhya Pradesh, na manhã de terça -feira, informou a polícia.

O incidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã, perto da vila de Jawaharpura, quando um grupo de pessoas retornou de uma função de casamento.

Alguns deles estavam sentados no caminhão e outros em uma estrada quando de repente um caminhão Dumpers os atingiu e seu veículo. Três pessoas morreram no local, enquanto outras sucumbiram mais tarde, disseram que a polícia do distrito (SP) asit Yadav.

As pessoas feridas foram levadas para o hospital distrital, disse ele. Os moradores irritados organizaram um ‘chakka jam’ (bloqueando) na estrada, disseram testemunhas oculares.

O SP disse que, juntamente com outros funcionários, alcançou o local para controlar a situação.