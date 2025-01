Cingapura pretende construir ecossistema de semicondutores na Índia, diz o presidente Tharman Shanmugaratnam

O primeiro-ministro Narendra Modi com o presidente de Cingapura, Tharman Shanmugaratnam, durante uma recepção cerimonial no Rashtrapati Bhavan, em Nova Delhi, na quinta-feira. | Crédito da foto: Sushil Kumar Verma.

Cingapura está explorando novas iniciativas, como a fabricação de semicondutores e a construção de um ecossistema de semicondutores na Índia, bem como participando na criação de uma nova geração de soluções tecnológicas, disse o presidente da cidade-estado, Tharman Shanmugaratnam, na quinta-feira. O dignitário visitante relatou sua visita à Índia em 2022 como Ministro-Chefe de Cingapura, quando visitou Assam e anunciou que desta vez se concentrará em Odisha.

“Nunca esqueceremos que a Índia foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Singapura em 1965. É uma parceria natural entre um país pequeno, Singapura, e um país muito grande, a Índia. Numa vasta gama de áreas, as nossas relações comerciais estão a prosperar”, disse o Presidente Shanmugaratnam, destacando que Singapura é “o maior investidor na Índia durante muitos anos”.

“Também estamos explorando outras iniciativas no espaço digital. Estamos explorando a possibilidade de um corredor de dados entre Gift City e Cingapura para que nossas instituições financeiras possam trocar dados de forma segura e confiável”, disse Shanmugaratnam após as boas-vindas oficiais no pátio Rashtrapati Bhavan. Ele mencionou que ambos os lados estão trabalhando em áreas como energia renovável e falou da “grande ambição” da Índia para estados do leste como Odisha e Assam.

O presidente de Singapura falou das “vantagens naturais” dos estados orientais, como a disponibilidade de recursos naturais e o desejo das pessoas de se desenvolverem em áreas como “logística, conectividade e petroquímica”. “Estamos agora numa nova trajetória com a Índia com a atualização das nossas relações para uma Parceria Estratégica Abrangente, que foi anunciada durante a última visita do Primeiro-Ministro Modi a Singapura, em setembro do ano passado. Estamos trabalhando para cooperar com manufatura avançada e semicondutores, ajudando a construir um ecossistema de semicondutores na Índia”, disse ele em seus comentários à mídia à margem da cerimônia oficial em Rashtrapati Bhavan.

Mais tarde naquele dia, ele e o Presidente Draupadi Murmu lançaram aqui o logotipo conjunto para comemorar o 60ºo Aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Índia e Singapura. A visita do Presidente Shanmugaratnam faz parte de uma série de intercâmbios que ocorrerão este ano, enquanto ambos os lados planejam celebrar o 60ºo aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas bilaterais através de visitas e eventos.

O Ministro da União, Nitin Gadkari, apelou ao Sr. Shanmugaratnam e ambos os líderes expressaram o seu desejo de aproveitar o combustível de aviação sustentável, o hidrogénio verde e o amoníaco.