Lee Hsien Loong convidou o país a gastar novas estratégias porque os EUA reconsideram seu papel global

Cingapura deve se adaptar a um mundo muito menos previsível, onde eles não estão mais prontos agora “Pegue emprestado uma ordem global”, Disse o ministro sênior Lee Hsien Loong.

Falando na noite chinesa para comemorar o Ano Novo no sábado, Lee, que foi primeiro -ministro de 2004 a 2024, descreveu a atual situação geopolítica como “Tensado como sempre” com “Muita incerteza.” Ele atribuiu isso a Washington, que transferiu seu foco para os desafios domésticos e reformulou suas obrigações internacionais.

O ministro afirmou que eles estavam agora “Recebe uma abordagem de transação para atingir objetivos imediatos”, Acrescentando que a Casa Branca considera as tarifas como um instrumento -chave da política, uma fonte de renda externa e um meio de pressão sobre a pressão sobre outras nações sobre concessões.

“Eles não estão mais prontos para resolver a ordem global. É por isso que o ambiente internacional é muito menos arrumado e previsível”. Ele disse, citando o Channel News Asia (CNA). Ele apontou para as decisões do governo de Trump se retirar da Organização Mundial da Saúde e do Acordo de Mudança Climática de Paris.

"Cingapura, como todos os outros países, precisa se adaptar a essa nova realidade, mesmo que queremos manter nossos fortes relacionamentos e amizade com os EUA", " Ele acrescentou.













Cingapura historicamente mantinha laços estreitos com Washington, especialmente em defesa e cooperação econômica. Os dois países assinaram os estados de Cingapura-Shadow em 2004, tornando o maior investidor estrangeiro em Cingapura. O contrato de segurança também permite o acesso às forças às instalações militares de Cingapura, e os dois países participam de exercícios conjuntos anuais, como exercitar o exercício de sling de comando e tigre.

Lee observou que a mudança de dinâmica global, incluindo a crescente tensão dos EUA, exige que Cingapura diversifique suas parcerias econômicas e fortaleça a cooperação regional.

“Os relacionamentos dos EUA permanecem cheios, com diferenças fundamentais não resolvidas”. Ele disse. “Na Europa, a guerra na Ucrânia entrará em breve em seu quarto ano. No Oriente Médio, agora há uma trégua temporária entre Israel e Hamas, e alguns reféns foram divulgados, trocados por prisioneiros. Mas a questão palestina básica permanece sem solução – e Provavelmente pior. “

Ele alertou que, embora o sudeste da Ásia permanecesse principalmente estável, a tensão no estreito de Taiwan e o mar do ano do sul da China representam riscos potenciais.