Pelo menos 50 pessoas perderam a vida no colapso da mina de ouro de operação ilegal no oeste do Mali no sábado, disse um funcionário local, conversando com Xinhua forneceu anonimato.

O desastre aconteceu perto de Kenieba, na região rica em ouro, também conhecida por atividades de mineração industrial e artesanal.

As vítimas supostamente embarcaram em áreas de mineração externa abandonadas, usadas anteriormente por operadores industriais, tentando desenhar o resto do ouro, quando o solo instável cedeu de repente, Taoulle Camara, secretário geral da União Nacional para a Calter e Refinaria Zlata (Ucrom), disse Reuters.

Ele confirmou que o colapso ocorreu entre as cidades de Kenieb e Dabia, mas se absteve de fornecer detalhes adicionais. Os funcionários do ministério estão atualmente avaliando a cena e preparando um relatório, observou a Reuters.









Os relatórios de conflito sobre o número de baixas apareceram, com o policial local informou a AFP que o número de mortos havia atingido 48 na noite de sábado, enquanto o chefe da indústria do sindicato disse à Reuters que 43 mortes foram confirmadas. Mais tarde, Xinhua citou uma autoridade local que a tragédia assumiu a vida de 49 mulheres e um homem.

Segundo a agência de notícias chinesa, o colapso foi causado por uma lagarta que caiu na mina artesanal, na qual um grupo de pessoas procurou ouro. A fonte da polícia, conversando com a AFP, mencionou que algumas vítimas caíram em poços cheios de água, incluindo uma mulher que teve um bebê amarrado nas costas. Desde então, os trabalhadores de resgate recuperaram órgãos e fontes locais foram confirmadas pela BBC.

Esse incidente segue uma tragédia semelhante em janeiro, quando o deslizamento de terra na mina de ouro no sul foi levado por pelo menos dez vidas, e várias pessoas ainda estavam desaparecidas.

Pequenos, um dos melhores fabricantes de ouro do mundo geralmente experimenta mineração sobre as operações não regulamentadas da mineração, onde os mineradores geralmente recorrem a técnicas perigosas em busca de ouro.

🎦🇲🇱- Pelo menos 48 pessoas foram mortas em uma queda em rum dourado de operação ilegalmente no oeste do Mali. O acidente aconteceu em uma terra deserta anteriormente de propriedade da empresa chinesa. pic.twitter.com/8eyqqtkgsq – Iyane (@xtechpulse 16 de fevereiro de 2025

Segundo a AFP, o local onde o acidente aconteceu foi regido anteriormente pela empresa chinesa antes de ser abandonada.

A produção industrial de ouro do Mali registrou uma queda repentina de 23% no ano passado, caiu para um tom de 51 métricas com 66,5 toneladas em 2023, de acordo com o Ministério da Mina Land.