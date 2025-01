Cirurgiões do MGMGH removem grande tumor do fígado de paciente idoso

Cirurgiões do Hospital Governamental Memorial Mahatma Gandhi (MGMGH) em Tiruchi removeram um tumor pesando 1,5 kg do lobo direito do fígado de um paciente e salvaram sua vida na segunda-feira.

De acordo com comunicado oficial, o paciente, um homem de 75 anos de Thirunedunkulam, Tiruchi, foi internado com dores abdominais na enfermaria médica em 26 de dezembro de 2024. Na avaliação, foi constatado que ele apresentava uma massa hepática e como um Como resultado, seu caso foi entregue ao Departamento de Gastroenterologia Cirúrgica em 1º de janeiro para investigação adicional.

Foi detectada lesão de 15 cm x 10 cm com características de carcinoma hepatocelular no lobo direito do fígado. A equipe cirúrgica decidiu realizar uma laparoscopia diagnóstica e uma hepatectomia direita (procedimento para remover parte ou todo o fígado) para salvar a vida do paciente.

Como o tumor era muito grande, o paciente necessitou de um procedimento importante para retirar até 60% do fígado com o crescimento, com margens adequadas. Como o fígado é um órgão vascular que recebe 1.200 ml de sangue por minuto, os vasos sanguíneos tiveram que ser meticulosamente dissecados para interromper o fluxo sanguíneo.

Sob a direção de S Kumaravel, reitor do KAP Viswantham Medical College, do superintendente médico do MGMGH Udhaya Aruna e do vice-superintendente Arun Raj, uma equipe cirúrgica chefiada por RR Kannan realizou a operação de quatro horas na segunda-feira.

Os cuidados pós-operatórios do paciente incluiriam controle da dor e de fluidos, monitoramento da função hepática para procurar disfunção e acompanhamento de imagens para procurar recorrência do tumor, de acordo com o comunicado.