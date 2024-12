Classificação do basquete universitário feminino: UConn permanece na 7ª posição enquanto Geno Auriemma faz história

Houve pouco movimento na pesquisa AP Top 25 do basquete universitário feminino desta semana, com os 18 melhores times permanecendo inalterados, mas isso não significa que os últimos dias tenham sido chatos.

O número 4 da USC aproveitou um empurrão no segundo tempo para superar um susto contra o agora número 4.24 Michigan no domingo. Algo semelhante aconteceu com o número 6 da LSU, enquanto os Tigers lutavam contra Albany até os dois últimos quartos.

UConn tentou algo diferente com sua escalação titular, trocando Ice Brady por Jana El Alfy no domingo contra o Providence. A equipe como um todo ainda tem muito espaço para melhorias, mas Paige Bueckers registrou seu quinto jogo consecutivo de 20 pontos com uma vitória por 67-41. Os Huskies permaneceram na 7ª posição esta semana, ajudando Geno Auriemma a empatar com a ex-técnica de Stanford, Tara VanDerveer, pelo maior número de partidas em uma escola com um total de 627.

Enquanto isso, a Carolina do Sul conquistou uma vitória dominante por 93-47 contra Wofford no domingo, com cinco Gamecocks alcançando dois dígitos na pontuação e todos os 10 jogadores registrando pelo menos uma cesta. Essa vitória marcou a 65ª vitória consecutiva da Carolina do Sul em casa.

Pesquisa das 25 melhores mulheres do basquete universitário da AP

Faixa Equipamento Registro Agulhas Antigo. 1 UCLA 13-0 798 (30) 1 2 Carolina do Sul 12-1 763 (1) 2 3 Nossa Senhora 11-2 727 (1) 3 4 USC 12-1 693 4 5 Texas 13-1 642 5 6 L.S.U. 15-0 628 6 7 Universidade de Connecticut 11-2 613 7 8 Maryland 12-0 609 8 9 Oklahoma 12-1 534 9 10 Estado de Ohio 13-0 504 10 11 TCU 13-1 475 11 12 Estado do Kansas 13-1 452 12 13 Tecnologia da Geórgia 14-0 400 13 14 Duque 10-3 357 14 15 Tenessi 12-0 340 15 16 Kentucky 11-1 321 16 17 Carolina do Norte 13-2 303 17 18 W.V. 10-2 233 18 19 Alabama 13-1 207 20 20 Califórnia 13-1 186 21 21 Estado de Michigan 11-2 148 19 22 Estado da Carolina do Norte 10-3 137 22 23 Iowa 11-2 116 24 24 Michigan 10-3 82 23 25 velha senhorita 8-3 48 25

Outros que receberam votos: Vanderbilt 26, Utah 24, Illinois 11, Oklahoma State 7, Baylor 5, Nebraska 4, Mississippi State 3, Harvard 3, Portland 1