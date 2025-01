Classificações de basquete universitário: a busca pelo título CFP do Oregon acabou, mas os Ducks estão tendo uma ótima temporada de basquete

Gostaria de começar oferecendo minhas mais profundas condolências aos torcedores do programa de futebol americano do Oregon, porque imagino que deve ser difícil ter uma temporada invicta. terminar com um estrondo nas mãos de uma equipe que já havia derrotado em outubro, principalmente quando faltavam apenas três vitórias para se tornar o primeiro campeão nacional por 16 a 0 em futebol universitário história.

Mais uma vez minhas mais profundas condolências.

Mas também tenho algumas notícias encorajadoras, especificamente que você ainda tem um time de basquete muito bom para seguir, se estiver pronto para seguir em frente. Os Ducks de Dana Altman estão 12-1 e estão em 11º lugar no CBS Sports Top 25 atualizado da manhã de quinta-feira e 1 no ranking diário de basquete universitário indo para o jogo de quinta à noite contra um time de Illinois no qual fiquei em 17º lugar. é um confronto entre os 20 primeiros dentro da Matthew Knight Arena, onde os Ducks estão listados como favoritos de 4,5 pontos. Se o Oregon vencer, os Ducks registrarão sua quinta vitória no Quadrante 1 da temporada, o que lhes daria mais vitórias no Q1 do que qualquer outro time do país além de Auburn.

Este jogo com o Illinois é na verdade a primeira de quatro chances consecutivas para o Oregon no primeiro quarto, de acordo com as projeções atuais. O próximo jogo é em casa contra o Maryland, no domingo. Depois disso, serão jogos consecutivos em Ohio State (9 de janeiro) e em Penn State (12 de janeiro). Portanto, se o Oregon conseguir transformar sua atual seqüência de três vitórias consecutivas em uma seqüência de sete vitórias consecutivas, os Ducks poderão ter 16-1, com oito vitórias no Quadrante 1 antes do jogo em casa de 18 de janeiro contra o Purdue. Embora ainda seja cedo, esse tipo de currículo de meados de janeiro colocaria Oregon firmemente na conversa para, eventualmente, garantir a posição número 1 no Domingo de Seleção.

