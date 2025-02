CLAT 2025: A Suprema Corte transfere todos os pedidos que contestam os resultados do exame de Delhi HC para uma decisão acelerada

A Suprema Corte na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) ordenou solicitações pendentes em vários tribunais superiores aos resultados do teste consumido da lei (CLAT) 2025 a um banco de divisão do Tribunal Superior de Delhi por sua eliminação acelerada.

Um banco de três juízes pelo Presidente da Suprema Corte Sanjiv Khanna, os juízes de Sanjay Kumar e KV Viswanathan também dirigiu todos os tribunais superiores, onde os pedidos estão pendentes contra os resultados do exame para enviá -los ao Tribunal Superior de Delhi dentro de sete dias de a publicação da cópia desta ordem de transferência. da Suprema Corte.

O CLAT é um exame de admissão nacional para admissões nos programas de graduação e pós -graduação oferecidos por 24 universidades de direito nacional no país. O exame é organizado pelo National Universities Consortium (CNLU), que inclui universidades representativas.

Os vários tribunais superiores que ouvem desafios aos resultados do CLAT 2025, tanto no nível de graduação quanto na pós -graduação, incluem Karnataka, Jharkhand, Rajasthan, Bombaim, Madhya Pradesh, Calcutá e Punjab e Haryana. Um único juiz do Tribunal Superior de Delhi havia encontrado duas das respostas no exame de CLAT-UG em uma ordem em dezembro do ano passado. O National Universities Consortium (CNLU) recorreu da decisão do juiz único perante um banco de divisão do Tribunal Superior de Delhi. Todos os casos dos outros tribunais superiores seriam colocados perante o mesmo banco de divisão do Tribunal Superior de Delhi.

A CNLU inicialmente abordou o tribunal do Apex que procurou transferir os vários pedidos nos tribunais mais alto que o Supremo Tribunal para um pronunciamento autorizado. Ele afirmou que a incerteza sobre os resultados estava atrasando o processo de admissão.

Em 15 de janeiro, o presidente da Suprema Corte Khanna se recusou a transferir o caso para o tribunal do Apex. O Tribunal Superior sugeriu, em vez disso, transferir e discutir casos em um tribunal superior.

Na quinta -feira, o procurador -geral Tushar Mehta, que compareceu à CNLU, sugeriu o Tribunal Superior de Punjab e Haryana, que tem uma alta taxa de eliminação de casos, ou o Tribunal Superior de Karnataka.

O Banco do Presidente da Suprema Corte finalmente decidiu pelo Tribunal Superior de Delhi, dizendo que os registros do caso de outros tribunais superiores devem ser transferidos para a capital nacional acelerada.

Em janeiro, o Presidente da Suprema Corte havia comentado que “os tribunais não interferirão, a menos que as respostas estejam claramente incorretas”.