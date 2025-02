Clayface: Jeff Wadlow, James Watkins 2 de vários diretores na mistura para DCU

DC planejado Clayface filme Ele começou oficialmente a ouvir lançamentos dos diretores, com um prazo que relata que Jeff Wadlow e James Watkins estão na mistura para dirigir o projeto.

O último relatório indica que a DC Studios está começando a ouvir lançamentos de possíveis diretores na próxima semana, com os nomes de Wadlow e Watkins que foram lançados como futuros diretores em potencial. O relatório do prazo também ressalta que há “burburinho” que o lançamento do filme também começou, mas isso provavelmente não acontecerá até que um diretor já tenha sido estabelecido e possa ajudar a avaliar os movimentos.

Wadlow é mais conhecido por seu trabalho no gênero de terror, já que liderou o Iganic Iganic de 2024 de 2020 e o desafio da Verdade ou de 2018. .

O que sabemos sobre o filme DC Clayface?

Atualmente, muito não se sabe sobre o filme, mas a lista de diretores observados para corroborar os relatórios de que o filme será um tipo de thriller de terror. O filme está sendo escrito pelo escritor/cineasta prolífico e aclamado Mike Flanagan.

Em TraposJames Gunn chamou Clayface de “história da DCU”, o que significa que ela será estabelecida dentro da continuidade do novo universo DC compartilhado de Gunn e Peter Safran, que recentemente começou com a série de comandos de criatura animada.

Embora até agora o elenco para o filme Clayface não tenha sido anunciado oficialmente, vale a pena notar que Alan Tudyk está expressando o personagem nos comandos das criaturas. Gunn disse anteriormente que os atores que expressam os principais personagens de animação nos projetos da DCU também os jogarão na ação ao vivo, que é o caso de Frank Grillo, já que ele está expressando Rick Flag. Superman de ação ao vivo do filme de 2025.

Além disso, Gunn disse que Tudyk interpretará um personagem de ação ao vivo no DCU. Inicialmente, não ficou claro a quem ele estava se referindo, já que Tudyk também expressa o fósforo e Will Magnus Doctor, bem como Clayface nos comandos das criaturas.

